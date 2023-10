Articolo »

07 ottobre 2023

07 ottobre 2023 Casale Monferrato

Il capitolo Aleramo Bni: Marchese nuovo presidente, Biancato direttore Martedì 3 ottobre si è svolto il passaggio delle consegne

di r.m.

La cultura di impresa BNI è nata con lui in provincia di Alessandria. Antonio Marchese, titolare della Termotecnica Casale srl è tra i fondatori del capitolo Aleramo nato sette anni fa, introducendo il metodo che ha cambiato il modo in cui il mondo fa affari. Fino ad ora aveva lavorato nelle retrovie ma nei prossimi sei mesi sarà lui a guidare il capitolo insieme all’ing. Alessandro Melfi e all’imprenditore edile Gianni Panfilio. Ad occuparsi della formazione sarà ancora Giacomo Barberis, commercialista.

Martedì 3 ottobre in occasione dell’incontro settimanale si è svolto il passaggio delle consegne tra il comitato di gestione guidato da Ilenia Sosso, titolare di Kromia, e il nuovo comitato che ha un obiettivo ambizioso: aggiungere un milione di euro al valore di affari scambiati, attestandosi a sei milioni. Decisamente un bel contributo all’economia collaborativa che gli imprenditori e i professionisti che in area casalese si identificano nel capitolo BNI Aleramo stanno generando.

Cos’è BNI, per chi non lo sapesse. Ce lo spiega il nuovo direttore del capitolo, Nadia Biancato, esperta di comunicazione, presidente dell’associazione di sviluppo territoriale Smartvalley e a livello provinciale di AIDO, associazione italiana donatori organi tessuti e cellule. Anche lei si è insediata in questi giorni subentrando a Eleonora Gaiero, assicuratrice, presidente fondatrice del capitolo Aleramo. «BNI significa Business Network International ed è la più importante organizzazione di referral marketing al mondo. Rappresenta 330 mila aziende che in 75 Paesi applicano un metodo vecchio come il mondo, il passaparola, ma strutturato. In ogni capitolo è presente solo un rappresentante per ciascuna specializzazione professionale per favorire la collaborazione tra membri. Questo porta ad aiutarsi reciprocamente senza competizione, consentendo a ciascuno di raggiungere i propri obiettivi di business più in fretta instaurando relazioni di lavoro durevoli».

«BNI è un acceleratore di contatti che ha nel “givers gain” il suo più grande valore, insieme ad altri ugualmente importanti. Anche il divertimento è un valore perché si può parlare di lavoro e fare affari con il sorriso, trovandosi alle 7 del mattino con un atteggiamento positivo. Tra di noi la frase più comune è “Come posso aiutarti?”. E’ facile aiutare persone che si stimano, in cui si ripone fiducia. Con queste premesse ci si scambia lavoro, si cresce e si fa del bene. Il capitolo Aleramo è in assoluto tra i più attivi nel programma Business Voices attraverso il quale si “adottano” scuole con il piacere della restituzione di qualcosa al territorio. Così facendo si aiutano gli studenti di oggi a divenire imprenditori e professionisti domani».

L’ultimo incontro è stato partecipato tra gli altri dal sindaco di Ozzano Monferrato, Davide Fabbri, il quale ha dichiarato si essere rimasto piacevolmente sorpreso dalla modalità di lavoro: «Mi avete aperto un mondo che non conoscevo, da promuovere all’esterno non solo per i risultati ottenuti da chi ne fa parte ma perché potrebbe rappresentare un’opportunità per tutte quelle partite iva che ancora non hanno compreso le potenzialità di un capitolo BNI».

La prossima settimana doppio appuntamento: martedì 10 ottobre al Circolo Ricreativo Comunale di via Visconti in Casale si terrà la riunione settimanale, mentre giovedì 12 ottobre alla Cascina Smeralda di Pontestura è organizzato un pranzo di lavoro dal titolo che è una promessa “La soluzione è seduta accanto a te” aperto a tutti coloro che vogliono capire come può cambiare il modo di fare affari grazie alla partecipazione ad un capitolo. Secondo Forbes la presenza in uno degli oltre 11 mila capitoli BNI cambia la storia imprenditoriale di chi ne fa parte. E se lo dice il magazine economico più famoso al mondo c’è da crederci.