Articolo »

Comprensorio

03 gennaio 2022

03 gennaio 2022 Valenza

Con i fondi del PNRR Valenza: recupero e riqualificazione dell'edificio ex Coop Oddone: "Premiata concretezza e progettualità"

di Massimo Castellaro

C’è anche il Comune di Valenza tra i centri zona della provincia (Casale, Alessandria, Novi Ligure e Acqui Terme) che beneficeranno dei fondi del PNRR- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la regione Piemonte, come ha reso noto attraverso una nota il Ministero dell’Interno.

In particolare verranno destinati 4 milioni e 356mila euro per il recupero e la riqualificazione dell’edificio ex Coop (sito in via Pellizzari, nella foto, nda) destinato a servizi educativi, culturali ed al volontariato nell’ambito della progettazione di rigenerazione urbana.

Per quanto concerne invece il recupero e la riqualificazione dei giardini Togliatti di via Carlo Camurati saranno destinati 443mila euro, per concludere con un milione di euro appannaggio di quattro interventi di efficientamento energetico (miglioramento di due classi) per gli alloggi di edilizia popolare, di proprietà comunale, di via Cunietti, via Comolli, via Carducci e vicolo Vasti.

“Questo risultato premia la concretezza e la progettualità dell’Amministrazione valenzana – è il commento del sindaco Maurizio Oddone - Un ringraziamento doveroso va agli uffici che hanno svolto un ottimo lavoro che ha portato a questi risultati”.