Distretto Urbano del Commercio: risorse per Casale

Nella graduatoria della Regione Piemonte solo i primi 25 Comuni, degli oltre 70 partecipanti, avranno fin da subito il finanziamento: «Ancora una volta – ha ribadito il sindaco Federico Riboldi – Casale Monferrato ha dimostrato di aver intrapreso la strada giusta e a dimostrarlo è l’esser entrati tra i Comuni che riceveranno il finanziamento regionale. Sono sempre più numerosi i contributi giunti in città e questo, in particolare, rimarca come le politiche messe in atto per far ripartire il commercio locale, dopo un anno e mezzo decisamente negativo per l’intero comparto, siano assolutamente meritevoli».

«Con questo finanziamento – ha proseguito l’assessore Filiberti – avremo a disposizione oltre 18 mila euro per dar vita al Distretto del Commercio, che prevederà, tra l’altro, azioni comuni di marketing territoriale unitario, in cui ogni singolo negozio si senta parte integrante di un sistema. Ognuno nella propria specificità, quindi, dovrà essere in grado di fare squadra e lavorare affinché tutti insieme si ritorni a far pulsare il Cuore Urbano di qualità di Casale Monferrato».