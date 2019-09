Articolo »

24 settembre 2019

24 settembre 2019

Servizi Asl Al: arriverà dall’Abruzzo il nuovo direttore generale? Convegno sulla sanità a Rosignano, focus sullo scompenso cardiaco a Casale

di p.l.r.

Direzione Generale dell’ASL: il nome nuovo per il governo dell’Azienda socio-sanitaria alessandrina che circola in queste ore è quello di Francesco Nicola Zavattaro, manager abruzzese con vasta esperienza nel settore della programmazione territoriale per aver guidato l’AREU in Lombardia. e l’Arcs in Friuli. Attualmente Zavattaro è al timone dell’ASL di Vasto-Chieti.

Potrebbe arrivare ad Alessandria in veste di commissario straordinario in attesa della scadenza naturale dei direttori generali prevista nel giugno del 2021.

Di sanità territoriale si è discusso venerdì a Rosignano al convegno al quale hanno partecipato Mauro Salizzoni e Domenico Ravetti. Sabato, al Candiani di Casale, si è svolto un importante congresso sulle patologie legate allo scompenso cardiaco che ha visto, in qualità di relatori, primari della Medicina Interna e della Cardiologia del Santo Spirito e qualificati specialisti di altri ospedali regionali.

tutti i servizi su "Il Monferrato" di martedì 24 settembre