Articolo »

Economia

18 settembre 2025

18 settembre 2025 Casale Monferrato

Giovedì 18 settembre Al castello il “Silent Reading” con gli studenti delle scuole casalesi Il Sole 24 Ore in collaborazione con Il Monferrato

L'intervento di Daniele Bellasio, vice direttore de "Il Sole 24 Ore"

di r.m.

Silent Reading Tour a cura de Il Sole 24 Ore in collaborazione con Il Monferrato oggi, giovedì 18 settembre, al Castello di Casale.

Un evento sul modello delle iniziative che hanno già avuto successo negli Stati Uniti – la lettura rilassata dell’informazione senza il disturbo dei device digitali. Dopo la prima tappa a Palermo con Il Giornale di Sicilia e Porto Rotondo con Unione Sarda, questa terza tappa rappresenta l’avvicinamento del quotidiano economico nazionale Il Sole 24 Ore verso i festeggiamenti dei suoi 160 anni di vita.

A dare il saluto agli studenti degli istituti superiori di Casale, sono stati Daniele Bellasio, vice direttore de "Il Sole 24 Ore", Pier Luigi Buscaiolo, direttore de "Il Monferrato", e il sindaco Emanuele Capra.