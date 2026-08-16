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Cultura

16 agosto 2026

16 agosto 2026 Casale Monferrato

Piemonte dal Vivo Lastrico apre la nuova stagione al Municipale: tra i "big" anche Elio Germano, Lella Costa e Lunetta Savino Tornano Tullio Solenghi e Anna Mazzamauro

"Sul lastrico". Lo spettacolo di Maurizio Lastrico dà appuntamento al 4 e 5 novembre

di Andrea Mombello

Visto il successo di pubblico e critica dello scorso anno, il sindaco Capra ci annuncia in assoluta anteprima il cartellone del Teatro Municipale di Casale per la stagione 2026/2027. La programmazione in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo si apre a novembre con una ricca sequenza di appuntamenti.

Il 4 e 5 novembre, Maurizio Lastrico sale sul palco con il suo spettacolo Sul Lastrico, un percorso tra stand-up comedy, aneddoti personali e gli inconfondibili endecasillabi danteschi che alternano ironia e poesia. Il 17 e 18 novembre è la volta della grande drammaturgia classica rivisitata: Lella Costa guida il cast di Lisistrata di Aristofane, per la regia di Serena Sinigaglia, in un allestimento audiodescritto dove lo sciopero del sesso diventa un’arma paradossale contro la violenza della guerra.

Fuori abbonamento, il 21 novembre lo spazio è dedicato all’opera lirica con La Bohème di Giacomo Puccini, proposta nell’ambito del Circuito Lirico Piemontese con l’Orchestra B. Bruni e il Coro Lirico Francesco Tamagno. Chiude il mese, il 27 novembre, l’adattamento per famiglie e accessibile (con traduzione LIS e audiodescrizione) Pinocchio – Il circo delle meraviglie, scritto e diretto da Jacopo Pelliccia.

​Fuori abbonamento, il 6 dicembre ritorna nel giro di pochi anni, Anna Mazzamauro e Paolo Bonanni presentano Brava, bravissima... anche meno, uno spettacolo di puro intrattenimento tra avanspettacolo, musica e gag comiche.

Il 12 dicembre l’Associazione Culturale Gruppo Teatro porta in scena, per un altro fuori abbonamento, Sei personaggi in cerca d’autore (con il casalese Andrea Levis) di Luigi Pirandello per la regia di Maurizio Messana. Il 15 e 16 dicembre Lunetta Savino interpreta Anna Fierling nel celebre capolavoro di Bertolt Brecht Madre Courage e i suoi figli, diretta da Leo Muscato. Con l’avvicinarsi delle festività, il 18 dicembre l’Associazione Amici della Musica Carlo Soliva ETS organizza il tradizionale concerto natalizio Soliva and Friends: Il regalo perfetto. Infine, la notte di San Silvestro, il 31 dicembre, si festeggia l’arrivo del nuovo anno con il gran galà Music-Hall ideato e diretto da Corrado Abbati, accompagnato dal brindisi di mezzanotte in sala.

​Il nuovo anno si apre a gennaio 2027 con l’operetta pomeridiana dell’Epifania, il 6 gennaio, intitolata La Duchessa di Chicago di E. Kálmán, interpretata dalla Compagnia Elena D’Angelo.

Il 12 e 13 gennaio Elio De Capitani e Cristina Crippa dirigono e interpretano Erano tutti miei figli di Arthur Miller, un intenso dramma morale sui segreti e le colpe familiari nel dopoguerra americano. Il 19 e 20 gennaio il teatro accoglie la comicità e la lucidità eduardiana con Ditegli sempre di sì, diretto e interpretato da Domenico Pinelli insieme a Mario Autore e Anna Iodice, in una produzione dotata di servizio di audiodescrizione.

​Nel mese di febbraio 2027, esattamente il 2 e 3 febbraio, Lodo Guenzi (Lo Stato Sociale) è il protagonista di Morte accidentale di un anarchico di Dario Fo e Franca Rame, per la regia di Giorgio Gallione, in un allestimento satirico e ritmato che mantiene intatta la carica di denuncia del testo originale.

La primavera prende il via a marzo 2027 con tre proposte differenti. Il 2 e 3 marzo Maria Paiato affronta la figura di Riccardo III di William Shakespeare diretta da Andrea Chiodi, esplorando la brama di potere e la deformità morale del personaggio.

Il 12 marzo Elio Germano e Teho Teardo portano in scena La guerra com’è, spettacolo di teatro civile basato sugli scritti di Gino Strada. Il 20 marzo (fuori abbonamento) Jacopo Pelliccia dirige la commedia gialla ambientata nella Scozia del primo Novecento Delitto al Castello, scritta da Aldo Cirri.

Il 6 e 7 aprile Tullio Solenghi dirige e interpreta il doppio ruolo comico nei Due gemelli veneziani di Carlo Goldoni, con le scenografie di Davide Livermore e l’audiodescrizione in sala. Il 13 aprile la rassegna di danza contemporanea We Speak Dance ospita la coreografia All’Arme di Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi. Infine, il 23 aprile, Stefano Fresi chiude il cartellone principale con Dioggene, un triplo monologo scritto e diretto da Giacomo Battiato che viaggia tra volgare toscano, italiano contemporaneo e dialetto romanesco.

​Parallelamente agli spettacoli teatrali, dal 18 ottobre 2026 al 16 maggio 2027 il Teatro Municipale ospita la rassegna concertistica Casale Classica, curata dal Direttore Artistico Sergio Marchegiani con 9 concerti organizzati in occasione del bicentenario dell’Accademia Filarmonica. In attesa di comunicazioni ufficiali sugli abbonamenti dalla direzione del Municipale affidata a Fabrizio Scagliotti, vi abbiamo dato un valido motivo per convalidare il rinnovo. A settembre la conferenza stampa di presentazione del cartellone.