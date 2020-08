Nuovi arbitri nel mondo delle bocce

Articolo »

16 agosto 2020

16 agosto 2020

di Massimo Castellaro

Nel corso della pausa agonistica dovuta al lock down si sono svolti i corsi per arbitro effettivo tenuti dal Responsabile e Coordinatore Provinciale, Mario Carlini. Sono tre i nuovi direttori di gara che hanno superato l’esame finale tenuto dal Coordinatore Regionale AIAB, Claudio Marchisio: si tratta di Giuseppe Degiovanni, Antonio Sartoretto e Gianluca Cavalli. Dal mondo bocciofilo un ‘in bocca al lupo’ ai nuovi direttori di gara come pure agli arbitri di società che andranno a collaborare con gli effettivi provinciali: Giorgio Mastroianni (Occimianese), Pasquale De Vito (Belvedere), Ivana Milanese (Frugarolese), Mara Del Ross (Serravallese) e Mario Sclocchi (Nuova Boccia). Frattanto nei giorni scorsi il Presidente Regionale FIB del Piemonte, Claudio Vittino, ha incontrato, presso la bocciofila Arquatese, i dirigenti delle società del basso Piemonte alessandrino per fare il punto della situazione e stilare un piano di lavoro per i prossimi mesi nell'organizzazione di manifestazioni ed eventi per il rilancio delle bocce.