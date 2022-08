Elezioni politiche: i candidati di Forza Italia

«Certamente è stata la predisposizione delle liste più impegnativa della storia del nostro partito. Il taglio dei parlamentari ci ha particolarmente penalizzato partendo da una sovrarappresentazione rispetto allo storico locale, contavamo infatti in questa Legislatura su una delegazione di 11 parlamentari uscenti, alcuni di questi sono anche stati nominati a capi di dipartimento a livello nazionale e con incarichi di Governo simbolo del loro valore professionale e umano. Abbiamo peró cercato di comporre le liste trovando un equilibrio tra uscenti, consiglieri regionali e rappresentanti dei territori. Abbiamo valorizzato chi ha dato tanto al partito in questi anni e abbiamo intenzione di continuare a lavorare anche insieme con chi eventualmente non verrà eletto per accrescere il peso del Piemonte in Parlamento». Ad affermarlo in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia in Piemonte, Paolo Zangrillo e i suoi vice Roberto Pella, Roberto Rosso e Diego Sozzani. Ecco i candidati nella nostra zona:

PIEMONTE 2 - CIRCOSCRIZIONE CAMERA - PLURINOMINALE COLLEGIO 1 (4 SEGGI) 2- Novara; 2-Vercelli CRISTINA MIRELLA COTA ROBERTO BECCARIA ANNALISA PRENCIPE ANTONIO COLLEGIO 2 (5 SEGGI) 1-ALESSANDRIA, 4-ASTI, 5-CUNEO PELLA ROBERTO SIRACUSANO MATILDE PEROSINO MARCO PORTA MARIA ROSA PIEMONTE CIRCOSCRIZIONE SENATO - PLURINOMINALE COLLEGIO 2 (5 SEGGI) 1-Novara, 4-Alessandria, 5-Cuneo BERLUSCONI SILVIO RONZULLI LICIA ROSSO ROBERTO ROSO FRANCA PIEMONTE CIRCOSCRIZIONE SENATO - UNINOMINALE COLLEGIO 4-ALESSANDRIA (AL, AT, TO) ZANGRILLO PAOLO