Articolo »

Economia

26 febbraio 2026

26 febbraio 2026 Valenza

Giovedì 26 febbraio a Valenza Il convegno dell'Associazione Nazionale Consumatori “Globo, sinergie per un successo sociale ed uno sviluppo d’impresa”

di Massimo Castellaro

Il Centro Comunale di Cultura ospita questa sera, giovedì 26 febbraio, alle 19, il convegno “Globo, sinergie per un successo sociale ed uno sviluppo d’impresa”, su iniziativa di Globo Consumatori, Associazione Nazionale Consumatori.

Quali ospiti sono previsti, tra gli altri Riccardo Molinari (capogruppo alla Camera dei Deputati), Maurizio Oddone (sindaco di Valenza), Enrico Bussalino (assessore della Regione Piemonte), Egidio Rangone (vice presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria), Antonio Pocchia (vice presidente Lombardia Pmi Italia), Mario Gatto (presidente nazionale Globoconsumatori). Nel ruolo di moderatore Raffaele Borrelli, economista e giurista. Info. info@globoconsumatori.it oppure 366 6968464.

Il programma prevede l’avvio dei lavori dopo l’accreditamento dei partecipanti, il buffet e la ripresa dei lavori alle 21, con le domande dei partecipanti. Durante il convegno verranno trattati diversi argomenti: presentazione PmiItalia e i servizi offerti alle aziende associate, ossia accesso al credito, consulenza assicurativa, consulenza ricorsuale su presunte infrazioni al CDS, certificazioni Servizi Sindacali – Aziendali, internazionalizzazione, corsi di formazione consulenza, convegni – meeting, ricerca personale (Apl – Outsourcing), consulenze e pareri D.lgs 231/2001, welfare, consulenza incentivi Legge 77/2020.