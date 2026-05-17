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Scuola

17 maggio 2026

17 maggio 2026 Casale Monferrato

Sabato 16 maggio Il Rotary Casale ha premiato gli studenti meritevoli In municipio a Casale

di r.m.

Sabato 16 maggio nella sala consigliare del Comune a palazzo San Giorgio si è svolta la tradizionale premiazione dei migliori studenti maturati presso gli Istituti scolastici superiori della città con borse di studio offerte dal Rotary Club di C asale e dai suoi soci.

Sono stati premiati Angela Crea del liceo classico Balbo, Pietro Ciceri del liceo scienza internazionali Sobrero, Andrea Imarisio dell’Itis Sobrero scienze applicate, Tommaso Girino del liceo scienze applicate, Lisa Armetta dell’Itis Sobrero Informatica, Teresa Ottone del liceo scientifico Balbo, Martina Muià dell’istituto Leardi costruzioni ambiente e territorio, Chiara Sisto dell’istituto Leardi grafica e turismo, Samuele Baldelli dell’istituto agrario Luparia, Greta Santoro dell’istituto Leardi grafica e comunicazione, Camilla Campagnola del liceo Balbo scienze umane, Jasmine Ilie del liceo linguistico Balbo, Luca Filia dell’Accademia della Cucina, Lorenzo Fossati del Conservatorio Vivaldi Alessandria.