24 luglio 2018

Molinari e Tiramani: assolti in primo grado, condannati in Appello

di r.m.

Assolti in primo grado ma condannati in Appello. Sono i parlamentari Riccardo Molinari e Paolo Tiramani della Lega, imputati nel processo per le “spese pazze” durante la legislatura Cota del Consiglio regionale del Piemonte.

A Molinari la Corte di Torino ha inflitto undici mesi (colpevole del peculato di 1.158 euro), a Tiramani un anno e cinque mesi. Condannati anche gli altri ex consiglieri regionali: in tutto 25 tra i quali anche il presidente Roberto Cota.