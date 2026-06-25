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Comprensorio

25 giugno 2026

25 giugno 2026 Alessandria

Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria Pannelli tattili multimediali in sette Comuni turistici A breve il progetto si estenderà ad altri cinque paesi

di r.m.

Sette comuni dell’alessandrino saranno dotati di “pannelli tattili multimediali per l'accessibilità turistica" grazie all’intervento della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria che, nell'ambito del bando "Terre Belle”, ha finanziato il progetto promosso congiuntamente da RP-Liguria Odv - associazione per la Retinite Pigmentosa e altre Malattie della Retina - e da Progetto in Vista Aps.

Al momento hanno aderito all’iniziativa i comuni di Grondona, Oviglio, Paderna, Tortona, Valenza, Vignole Borbera e Voltaggio a cui, in un secondo momento, si affiancheranno altri cinque comuni, ossia Frugarolo, Masio, Novi Ligure, Solero e Terruggia.

Nel corso di una breve cerimonia che si è svolta mercoledì 24 giugno presso la sede della Fondazione, i pannelli sono stati consegnati ai sindaci dei rispettivi Comuni che, nei prossimi giorni, provvederanno a farli installare in località ben visibili e raggiungibili dal pubblico.

“La provincia di Alessandria – ha sottolineato Paolo Arrobbio, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio – si caratterizza sempre più come meta di turismo 'dolce' da parte di visitatori, italiani e stranieri, che scoprono le bellezze paesaggistiche, la storia e la cultura del nostro territorio, ricco peraltro di un patrimonio artistico e monumentale di prim'ordine, spesso 'decentrato' anche in piccoli e piccolissimi centri. Tra i turisti ci sono anche non vedenti, ipovedenti, anziani: tutte persone che hanno pieno diritto di fruire di informazioni e percorsi che rendano loro pienamente accessibile la realtà che li circonda. Per questo abbiamo deciso di sostenere con entusiasmo l'iniziativa di Progetto in Vista, grazie alla quale il valore dell'inclusione si fa concreto, e viene applicato ad un contesto, come quello della fruibilità turistica, che è anche un'importante leva per l'economia alessandrina”.

Si tratta di pannelli - formato cm. 70 X 70 – che presentano quattro livelli di accessibilità e inclusività in quanto i caratteri del testo risultano ingranditi e contrastati per favorire anziani e ipovedenti; le informazioni sono scritte anche in alfabeto Braille a disposizione di persone non vedenti e le immagini relative ai siti da valorizzare sono tattili e facilmente accessibili; attraverso uno specifico QR Code tattile è possibile attivare una video-audioguida sullo smartphone.

Una iniziativa di notevole valenza sociale in quanto si tratta di pannelli pienamente inclusivi che consentono ai disabili visivi, ma anche ai normodotati, la fruizione di altrettanti siti di interesse sul territorio. Non solo. Questo progetto fornisce un importante impulso alla conoscenza e alla valorizzazione delle eccellenze dell’alessandrino dal punto di vista storico, culturale, artistico, enogastronomico e ambientale interpretando le finalità del bando “Terre Belle” e la strategia operativa della Fondazione.

Alla cerimonia svoltasi nel Broletto di Palatium Vetus hanno partecipato numerose autorità e figure di primo piano del mondo sanitario tra cui Francesco Marchitelli, Direttore Generale Asl Al, Mauro Fioretto, Primario Emerito ASL AL, Andrea Colonna, Primario della Struttura Semplice Dipartimentale (SSD) di Oculistica del Presidio Ospedaliero Santo Spirito di Casale Monferrato, e Ilaria Scatassi, Referente del Centro Retina Medica SC Oculistica ASL AL.

“Al momento - dichiara Marco Bongi, presidente di Progetto in Vista - siamo in grado di presentare ufficialmente tutte e sette le video-audioguide che saranno attivabili attraverso uno specifico QR Code posto all'interno di ogni pannello. Si tratta di filmati molto accessibili, corredati da una descrizione audio, che hanno la funzione di approfondire i testi sintetici stampati sul supporto fisico in caratteri ingranditi e con l'alfabeto Braille".

I video possono essere fruiti gratuitamente dai visitatori grazie ai link liberi e utilizzati come materiale di divulgazione culturale e turistico da parte di studenti, guide, associazioni e cittadinanza tutta. Di seguito i link per poter accedere ai contenuti delle video-audioguide:

1-GRONDONA - CHIESA MEDIEVALE DELL'ASSUNTA:

http://www.youtube.com/watch?v=MsTXUfg3tT0

2 - OVIGLIO - UNA PASSEGGIATA NEL PAESE:

http://www.youtube.com/watch?v=DY4mfz8rTU4

3 - PADERNA - CHIESA DI SAN GIORGIO:

http://www.youtube.com/watch?v=xuyl5qTQb3Q

4 - TORTONA - PALAZZO GUIDOBONO:

http://www.youtube.com/watch?v=2DhjpvfQQIQ

5 - VALENZA - CENTRO ESPOSITIVO DELL'ARTE ORAFA:

http://www.youtube.com/watch?v=FuhNXvcwBSo

6 - VIGNOLE BORBERA - LA PISTA CICLOPEDONALE DELLA BASSA VAL BORBERA:

http://www.youtube.com/watch?v=OzCYL--xX_c

7 - VOLTAGGIO - LA PINACOTECA DEI CAPPUCCINI:

http://www.youtube.com/watch?v=rFtCl2qj-hc