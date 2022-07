Articolo »

19 luglio 2022

19 luglio 2022 Castelletto Monferrato

Tra bugie e verità in tasca Il nuovo libro di Giordano a Castelletto Monferrato Mercoledì 20 luglio, alle ore 21, in piazza Vittorio Veneto

di Massimo Castellaro

Mercoledì 20 luglio, alle ore 21 in piazza Vittorio Veneto a Castelletto Monferrato interverrà il giornalista di origini alessandrine Mario Giordano che converserà con il sindaco Gianluca Colletti e con Piero Spotti presentando il suo ultimo libro, intitolato “Tromboni – Tutte le bugie di chi ha sempre la verità in tasca” (edizioni Rizzoli).

L’appuntamento, patrocinato dall’Amministrazione Comunale, è realizzato con la collaborazione della Libreria Terme di Acqui e con l’editore Grappolo di Libri. “Chi sono i tromboni? Quelli che vi spiegano come salvare il Paese mentre lo fanno andare a rotoli, quelli che parlano di rivoluzione verde e fanno affari sporchi con l’energia pulita – è la sinossi del volume - quelli che vi spiegano come salvare la democrazia mentre la stanno affossando; le virostar che, dopo aver sbagliato per due anni tutto quello che era possibile sbagliare, continuano con sicumera a spiegarvi che cosa fare per non sbagliare. Gli industriali che si prendono gioco dei loro dipendenti, i professionisti dei disastri, i giudici che infrangono la legge, i molestatori sorridenti, i paladini dell’informazione che nascondono le informazioni”. E poi, ancora, “chi si riempie la bocca di ‘aiuto ai bisognosi’ e di ‘attenzione al prossimo’ e poi s’intasca i soldi destinati ai poveri per pagarsi gioielli, cene di lusso e vacanze nei migliori resort”.

Mario Giordano alza il velo “sulle grandi ipocrisie del nostro tempo e rivela tutti gli errori, le contraddizioni, gli strafalcioni dei falsi maestri. Sì perché, come racconta l’autore, sbugiardare gli incompetenti è facile: sono gli esperti quelli davvero pericolosi. Vestono la maschera di chi la sa lunga, si presentano sotto mentite spoglie e galleggiano sulle onde del pensiero unico”. Mario Giordano è direttore del Tg4 dal gennaio 2014 al maggio 2018 a seguire direttore delle strategie e dello Sviluppo dell’informazione Mediaset. L’ingresso è libero. Informazioni ulteriori 0144 324580 – 348 3808640.