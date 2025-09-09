Articolo »
Addio all'ex mister nerostellato Michele Del Vecchio
È mancato nella giornata di martedì Michele Del Vecchio, 71 anni, personaggio di spicco del calcio regionale, prima come giocatore e poi come tecnico.
Una buona carriera da calciatore nei professionisti soprattutto con le maglie di Bari e Varese, poi quella da allenatore che lo ha visto sedersi sulle panchine di alcune delle società più blasonate del territorio. Molte le promozioni al suo attivo ma soprattutto il successo con la selezione del Piemonte nella Uefa Regions Cup nel 2003.
Michele Del Vecchio è stato, seppur per poco tempo, allenatore del Casale: nella stagione 2014-15 -la prima di Appierto da presidente- iniziò alla guida dei nerostellati venendo però esonerato a metà del girone di andata.
