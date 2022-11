Articolo »

Cultura

26 novembre 2022

26 novembre 2022 Casale Monferrato

Monferrato Classic Festival Il pianista Salvatore Tirone in Santa Chiara Domenica 27 novembre alle ore 17

Il pianista Salvatore Tirone classe 1990, nato a Termini Imerese

di Luigi Angelino

Quarto e conclusivo appuntamento per il Monferrato Classic Festival a Casale, che si svolge nello storico Auditorium Santa Chiara (già chiesa delle clarisse consacrata nel 1621, splendidi paliotti e altare ligneo). Direttore artistico Sabrina Lanzi.

Domenica 27 novembre alle ore 17 si esibirà il pianista Salvatore Tirone classe 1990. Nato a Termini Imerese , all’età di 16 anni viene ammesso al conservatorio “V. Bellini” di Palermo sotto la guida di Alfonsina Campisano. Nel 2012, si trasferisce all’I.S.S.M. Puccini e nel 2013 al conservatorio “A.Pedrollo” di Vicenza, dove si diploma sotto la guida del M° Roberto Plano, con il quale segue delle masterclasses e corsi internazionali di perfezionamento.

Segue delle masterclasses con i maestri: Benedetto Lupo, Homero Francesh, Epifanio Comis, Carlo Grante, Roberto Prosseda, Sabrina Lanzi. Nel 2016 è stato ospite di Radio Plovdiv (Bulgaria) nell’ambito del “Festival Trimontiada” esibendosi in qualità di solista e improvvisatore.

Ha ottenuto premi in concorsi nazionali ed internazionali.... È stato selezionato per il concorso “Migliori diplomati d’Italia 2015” e nel 2017 è rientrato tra i migliori 4 laureati dei Conservatori del Piemonte. Nel 2022, assieme alla violinista Federica Gatti, ha formato il duo “Lorca”, con il quale è impegnato in un tour europeo che ha come oggetto un programma di musica e poesia intitolato “A’ la mémoire de Federico Garcia Lorca”.

Il programma che Salvatore Tirone proporrà a Casale: F. J. Haydn, Variazioni in fa minore – F. Chopin, Scherzo n 3 – F. Liszt, Funerailles – A. Scriabine, Sonata Fantasia op. 19 n 2.

Ricordiamo che la Monferrato Classic Orchestra presenterà il suo primo concerto da camera, sempre presso l’Auditorium Santa Chiara, alle 21 di venerdì 2 dicembre; vedrà come protagonista il Duo con Davide Agamennone al violino e Lucia Avoledo al pianoforte.