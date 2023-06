Articolo »

Comprensorio

01 giugno 2023

01 giugno 2023 Giarole

Venerdì 2 e domenica 4 giugno Camminare il Monferrato a Giarole e a Serralunga di Crea Un weekend per scoprire il territorio

di r.m.

Nella mattinata di venerdì 2 giugno, Giarole esordisce per la prima volta a "Camminare il Monferrato" la rassegna di passeggiate promossa dai Comuni e dalla Riserva Speciale del Sacro Monte di Crea, in collaborazione con l’Ecomuseo della Pietra da Cantoni, il Cai ed il patrocinio del bisettimanale "Il Monferrato". L’itinerario, organizzato dal Comune reca il suggestivo nome “I castelli tra Grana e Granetta”.

E proprio dal Parco del Castello Sannazzaro è prevista la partenza della camminata, alle ore 9,45, con ritrovo un quarto d’ora prima, alle ore 9.30. Ad accogliere gli intervenuti con parole di benvenuto vi sarà il sindaco Giuseppe Pavese che descriverà lo svolgimento della mattinata. Lasciato il Parco del Castello ci si indirizza verso il cimitero, nei pressi del quale vi è una coltivazione biologica di Lavanda, pianta aromatica dal portamento arbustivo. Dopo si attraverserà su uno stretto ponticello il rio Granetta, piccolo corso d’acqua che confluisce nel torrente Grana. Affiancata l’area dove si trova una edicola votiva dedicata alla Madonna, si procede su un percorso erboso semi pianeggiante per poi risalire in direzione di Pomaro.

Dal percorso è possibile osservare i paesi collinari quali Lu, Cuccaro e Conzano, ma anche la città di Valenza, e pure il territorio pianeggiante con in primo piano Ticineto. Il tragitto condurrà al confinante Pomaro con il suo noto Castello che fu dimora dell’attrice Marisa Allasio, divenuta Contessa Calvi di Bergolo. Il ritorno avverrà per un tratto a ritroso nel sentiero percorso in andata, per poi virare lungo una via affiancata da alberi ombrosi. Si ritornerà in breve al punto di partenza, nel parco del Castello Sannazzaro, per concludere con una bicchierata. Il servizio sarà svolto da Anna Maria Bruno (informazioni 338 8335418).

Domenica a Serralunga di Crea...

Con questa escursione guidata sul percorso 701, si celebreranno due importanti anniversari per il territorio monferrino e per il Sacro Monte di Crea in particolare. Si festeggia infatti il 20° compleanno della nomina a Patrimonio Unesco del Sito ‘Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia’ e sono ben 30 le candeline spente dalla rassegna "Camminare il Monferrato" nel 2023.

Appuntamento domenica 4 giugno. La Camminata, organizzata dall’Associazione Anziani di Serralunga di Crea, dal titolo ‘Intorno al Brich Castelvelli’ prenderà il via verso le ore 15 dal piazzale del Santuario dove, verso le 14,45 ad attendere i partecipanti ci saranno gli organizzatori dell’evento ed il Rettore del Santuario mons. Francesco Mancinelli.

Si percorrerà un lungo tratto di sentiero ombroso e si uscirà dalla Riserva di Crea per trovarsi in breve al borgo di Forneglio per scendere e poi risalire. Dal centro di Serralunga, si arriverà al Brich Castelvelli. Il sentiero diventa poi pianeggiante fino alla Cascina Zenevrea in vista del Castello di Ponzano. All’arrivo, il ristoro. Il servizio sarà svolto da Anna Maria Bruno.

Solo in caso di maltempo, per un’eventuale conferma, è possibile telefonare domenica mattina, fra le 11 e le 12, al 348 2211219.