Articolo »

Comprensorio

18 novembre 2021

18 novembre 2021 Crescentino

Viabilità Nuovo svincolo a Crescentino: finanziato l’abbattimento del cavalcavia sulla Sp 31 bis “del Monferrato” Con la Provincia di Vercelli

di r.m.

Con il sindaco di Crescentino, Vittorio Ferrero, e i tecnici, il vice presidente della provincia di Vercelli, Pier Mauro Andorno si è recato nella giornata di ieri, mercoledì 17 novembre, per un sopralluogo preliminare finalizzato all’abbattimento e la conseguente nuova intersezione lungo la SP 31 bis “del Monferrato”.

Costruito dall'ANAS negli anni ‘60 nell’ambito della realizzazione della variante dell’abitato di Crescentino il manufatto, fanno sapere dalla Provincia, «risulta inadeguato al traffico veicolare odierno, a causa di una carreggiata eccessivamente stretta per due mezzi pesanti moderni che s’incrociano in quel tratto di arteria, oltre che a non impedire la fermata dei mezzi con l’immissione in direzione Fontanetto Po».

«Questo viadotto - commenta Andorno - avrà presto necessità di importanti opere di manutenzione. Un costo che, stante la logistica viabile del tratto in oggetto, risulta evitabile con l’abbattimento, considerando che un incrocio a raso, su di un livello, regolato da rotatoria, comporterebbe comunque una precedenza per gli autoveicoli in transito sullo stesso».

L’abbattimento ed il conseguente adeguamento della viabilità con una nuova rotatoria che avrà un costo di 600.000 euro sarà finanziato dalla Regione Piemonte: «Un ottimo segnale dalla Regione -conclude Andorno - che si mostra sensibile alle problematiche del territorio vercellese, ed un importante risultato che gli abitanti ed imprenditori di Crescentino attendevano da anni».