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21 maggio 2026

21 maggio 2026 Casale Monferrato

Basket Serie B Nazionale Giovedì sera la Novipiù inizia in casa la serie play-out con Quarrata Sconfitti per 1-3 da Loreto Pesaro nella prima serie-salvezza, i rossoblu affrontano i pistoiesi del Consorzio Leonardo Dany Quarrata, a loro volta superati da Piazza Armerina.

Martinoni a canestro in gara-4 contro Pesaro (foto M. Froio)

di Paolo Zavattaro

Superata per 3-1 da Loreto Pesaro nella prima serie di play-out, la Novipiù Monferrato Basket inizia giovedì 21 maggio (palla a due alle ore 20,30) la seconda e decisiva serie-salvezza affrontando il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Dany Quarrata con il fattore campo a favore; i casalesi hanno infatti chiuso la regular season al 17° posto nella classifica del girone A, mentre i toscani si sono piazzati al 18° posto nel girone B. e reduce dal 3-1 incassato contro la Consultinvest Loreto Pesaro. Gara-2 si giocherà anch'essa al “PalaEnergica Paolo Ferraris", sabato 23 maggio alle ore 20.

La serie poi si sposterà al “PalaCarrara” di Pistoia per gara-3 in programma martedì 26 maggio alle ore 21. L’eventuale gara-4 sarà ancora in Toscana giovedì 28 maggio alle ore 21. In caso di parità la decisiva gara 5 è prevista per domenica 31 maggio alle ore 18 al "PalaEnergica Paolo Ferraris” di Casale. La squadra che uscirà sconfitta dalla serie scenderà in B Interregionale, con la perdente dell’altra serie di play-out tra Fidenza e Ravenna.

Gara-1 di giovedì sera sarà arbitrata dalla terna formata da Dario Di Gennaro di Roma, Andrea Andretta di Udine e Claudio Marconetti di Rozzano (MI). Diretta streaming sulla piattaforma in abbonamento LNP Pass con aggiornamenti sui canali social di Monferrato Basket. Ingresso gratuito per gli abbonati di Monferrato Basket entrano gratis, biglietteria aperta giovedì 21 (dalle ore 18 fino all’inizio della partita) per consentire di convertire la tessera abbonamento in regolari biglietti SIAE sia per gara-1 che per gara-2.

Nella Novipiù assente l’esterno Niccolò Giulietti che, nel corso di gara 4 dei play-out contro Loreto Pesaro, ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro in seguito a un’azione di gioco. Dopo l’infortunio, il giocatore è stato affidato alle cure dello staff medico e sanitario del Club, coordinato dal dottor Luca Semperboni. Successivamente l’atleta si è sottoposto a consulenza ortopedica specialistica per definire il percorso chirurgico e riabilitativo.

"Giulietti arrivava già da mesi complicati, dopo un precedente infortunio affrontato con grande impegno e voglia di rientrare per dare una mano alla squadra. Questo nuovo stop rappresenta un colpo duro, umano e sportivo, che non ci voleva - si legge nel comunicato emesso nei giorni scorsi da Monferrato Basket - Società, staff tecnico e i compagni di squadra si stringono attorno a lui in questo momento difficile, augurandogli un percorso di recupero sereno e positivo".