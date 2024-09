Articolo »

Sport

21 settembre 2024

21 settembre 2024 Casale Monferrato

Tennis internazionale Argellini e Raffaldi: titolo tutto monferrino all'Itf Masters Tour della Canottieri! Nel doppio Over 60 successo contro Franco Bosisio e Paolo Isidori

Antonello Argellini e Giorgio Raffaldi premiati da Giovanni Battista Filiberti presidente del consiglio comunale di Casale Monferrato

di Andrea Mombello

Partita del giorno all’Itf Masters Tour 400 della Canottieri Casale, l’ultimo atto del doppio maschile Over 65. A vincere sono stati i casalesi Antonello Argellini e Giorgio Raffaldi, veri beniamini del pubblico: dopo un primo set conquistato sul 6-3, Franco Bosisio e Paolo Isidori si sono rifatti sotto pareggiando i conti sul 6-2. Successo al fotofinish al supertiebreak 11-9.

Sabato di tanti doppi turni nel torneo internazionale, che hanno permesso di conoscere nuovi vincitori delle rispettive categorie Over.

Nel singolare Over 45 femminile è la svizzera Rita Zenunaj ha conquistare il primo posto nel girone nella sfida decisiva contro la tennista di casa Claudia Calcagno, uscita sconfitta con onore 6-2, 6-3 contro la numero 12 del mondo nel ranking mondiale.

Nel raggruppamento maschile dell’Over 45 primo posto per Stefano Gallo, che ha calato il poker di successi, secondo il monferrino Nicola Cucchi (tre vittorie e una sconfitta), il quale si dice fiducioso nell’iniziare una carriera nel circuito internazionale del Masters Tour.

Nell’Over 55 maschile, l’astigiano Mauro Gerbi approfitta del ritiro di Alessandro Alquati, dopo essersi portato avanti in finale sul 6-1 in suo favore.

Nella stessa categoria al femminile, successo di Ilde Lalli, pluricampionessa italiana, e al secondo posto del girone Cristina Minetto. Buona prova anche per la tennista di casa Anna Angelino.

Nell’Over 60 maschile Gianni Gentile supera nella finalissima per il titolo Franco Radogna per 6-3, 6-1.

Nell’Over 65 il titolo va in Danimarca dove il giocatore top 100 Kristian Budtz chiude una settimana perfetta con il successo in quasi tre ore di match contro Aldo Valagussa: 6-4, 4-6, 10/3 per il tennista nordeuropeo che ha scelto Tropea come seconda casa dopo la meritata pensione da avvocato. «Ora giro l’Italia per i tornei, ma adesso un po’ di vacanza in Calabria. Casale è una città davvero bella e ospitale, spero di tornare l’anno prossimo per giocare in questo bellissimo club». Domenica si chiude la terza edizione della Masters Cup Vini del Monferrato: ultime quattro finali in campo. Si comincia alle 9.30.