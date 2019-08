Articolo »

23 agosto 2019

23 agosto 2019 Valenza

Lutto Valenza piange Pier Massimo Stanchi

di Masimo Castellaro

È mancato nei giorni scorsi l’architetto Pier Massimo ‘Mino’ Stanchi, un grande valenzano che ha incantato artisti come Paolo Fresu e Mario Luzi con la bellezza del Centro Comunale di Cultura da lui realizzato a Valenza nel 1976, uno dei più importanti edifici pubblici di architettura contemporanea in Piemonte. “Oltre a vari interventi in collaborazione con l’architetto Semino – si legge in una nota diffusa dal Comune valenzano - nella progettazione dell’area D2 e Coinor, all’elaborazione di norme per la salvaguardia del sistema collinare, alla guida degli interventi di recupero del Teatro Sociale, Mino Stanchi, con l’architetto Roberto Gambino, ha iniziato fin dagli anni ’90 studi e progetti per l’area del Po in Piemonte. Si tratta del piano fondamentale di salvaguardia del fiume Po da cui sono nate tutte le programmazioni successive, dalla ciclovia Vento al sistema delle aree Unesco delle colline piemontesi”. L’amministrazione ha annunciato che dedicherà una giornata di studi alla figura del grande architetto valenzano, operativo e noto a livello nazionale.