20 novembre 2022

20 novembre 2022 Moncalvo

Inaugurazione ufficiale A Moncalvo parte lunedì 21 novembre il servizio di soccorso 118 H24 Appuntamento alle ore 18,45 nella sede della Croce Rossa

I soccorritori della Croce Rossa di Moncalvo

di Alessandro Anselmo

Sarà un’inaugurazione ufficiale a dare il via lunedì 21 novembre all’estensione a 24 ore della copertura sanitaria di emergenza urgenza 118 nel nord astigiano.

Appuntamento alle ore 18.45 presso la sede della Croce Rossa Italiana di Moncalvo in corso XXV Aprile 17 per l’incontro pubblico alla presenza dei volontari della Croce Rossa Italiana e delle autorità civili locali.

Hanno già confermato la loro partecipazione il vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso, l’assessore Luigi Genesio Icardi e l’assessore Marco Gabusi. Inoltre saranno presenti il dottor Gianluigi Fantato, Direttore f.f. SEST 118 Al-At, e la dr.ssa Simona Bazzano, Coordinatore Infermieristico SEST 118 Al-At.

L’area del nord est Astigiano che comprende anche una zona del Casalese e dell’Alessandrino tra cui la Valcerrina per un totale di circa 60 Comuni con 66 mila abitanti avrà così a disposizione un'ambulanza con medico e infermiere di giorno e con il solo infermiere di notte.

Un servizio altamente qualificato che permette di operare per tutto l’arco della giornata in situazioni di emergenza urgenza sanitaria al pari delle altre tre postazioni 118 con mezzi di soccorso avanzato presenti in provincia (Asti, Nizza e Villafranca).

È stato invece presentato lo scorso lunedì 14 novembre presso la sede di corso XXV Aprile di Moncalvo il nuovo corso per diventare volontari di Croce Rossa e implementare così l’organico della sede moncalvese. Al corso è ancora possibile iscriversi. Info 0141/921313.