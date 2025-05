Articolo »

29 maggio 2025

Istituto scolastico Serata di gala per i vent'anni dell'Alberghiero di Trino Eccellenza del territorio, il "Sergio Ronco" ha iniziato la sua avventura il 1 settembre 2004

L'ingresso della torta celebrativa alla serata di gala

di Maurizio Inguaggiato

Atmosfera magica e ricca di emozioni e soprese alla serata di gala per festeggiare i 20 anni dell’Istituto Alberghiero “Sergio Ronco” di Trino. Un evento celebrato tra musica e buon cibo, in un clima cordiale e di grande amicizia.

A fare gli onori di casa la dirigente scolastica Cinzia Ferrara - affiancata dal prof Roberto Amodio nelle vesti di presentatore - che ha ringraziato tutte le autorità istituzionali, i rappresentati delle associazioni del territorio con cui l’istituto, vera e propria eccellenza formativa, collabora da tempo e i vari ospiti.

“La scuola ha iniziato la sua avventura a Tino il 1 settembre del 2004, mentre il 25 settembre del 2011 è stata intitolata alla figura di Sergio Ronco, insegnante e partigiano” ha spiegato la preside, ricordando i presidi che l’hanno preceduta, Beppe Ferraro, Giovanna Taverna e Giovanni Marcianò, ma anche i sindaci che si sono succeduti in questi vent’anni, Giovanni Ravasenga, Marco Felisati, Alessandro Portinaro e Daniele Pane. In sala era palpabile la passione, il cuore e l’orgoglio di tutti coloro, insegnanti e studenti, che a vario titolo hanno vissuto le vicende di questa scuola.

Nel corso della serata è stato presentato il volume “Il Ronco: ieri, oggi e…domani” che racconta vent’anni di storia, impegno, crescita e successi. Un libro corale, nato dal lavoro di docenti, dirigenti e collaboratori, che ripercorre le tappe fondamentali dell’Istituto attraverso esperienze di vita, insegnamento e professionalità. Un tributo sentito a chi ha creduto in questa scuola, agli studenti di ieri e di oggi, e a un futuro che continua a guardare lontano. La pubblicazione è nata dall’idea delle docenti Cristina Debernardi e Annalisa Porta, con il progetto grafico di Marinella Debernardi e il contributo di Comune di Trino, Provincia di Vercelli e Buzzi Unicem.

“Abbiamo voluto raccogliere questi vent’anni in una pubblicazione, evidenziando i momenti salienti e raccogliendo le testimonianze di docenti e ragazzi” hanno spiegato le due insegnanti. “Ognuno di noi ha fatto tanto per la scuola, ma al tempo stesso l’istituto ci ha fatto crescere professionalmente e umanamente, facendoci sentire in una grande famiglia. E’ stato un grande lavoro, da dedicare a noi del Ronco e ai nostri splendidi ragazzi”.

La prima copia è stata consegnata all’ex preside Ferraro: “Non è stato facile portare questo istituto a Trino, in tanti non lo volevano, per motivi politici, ma io ho fatto semplicemente il preside: è stata un’avventura esaltante. Ci sono stati problemi di adattabilità degli spazi, per il numero sempre più crescente di iscritti. Mi auguro che non fra 20 anni l’istituto trovi finalmente i locali per sviluppare al meglio i suoi spazi, per i ragazzi e il personale che hanno bisogno di ambienti adeguati. Continuate così, vi faccio i complimenti e i migliori auguri”.

Ha quindi preso la parola il sindaco Daniele Pane: “Quando nasceva il Ronco io ero ancora al liceo. Sono passati quattro sindaci, quattro dirigenti e quello che auspichiamo è che si possano trovare quegli spazi necessari per compensare la crescita dell’Alberghiero che, ricordo, era nato tra lo scetticismo di tanti. Ma alla fine la politica il suo lavoro lo ha fatto bene. Nel tempo abbiamo lavorato a macchia di leopardo nel comune per accogliere gli studenti e possiamo dire che la sfida è stata vinta. Sono state create tante amicizie e collaborazioni sul territorio, ma la cosa più importante è l’educazione e il rispetto che questi ragazzi imparano in questa scuola, un percorso di crescita che li prepara al meglio per quanto accadrà fuori da qui”.

Una torta celebrativa e la passerella dei ragazzi dei vari corsi – accoglienza turistica, sala bar, enogastronomia (cucina e pasticceria) – hanno chiuso questa bellissima serata.