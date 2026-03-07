Articolo »

Economia

07 marzo 2026

07 marzo 2026 Casale Monferrato

Leone d’Oro al Merito per Camillo Venesio

di r.m.

Camillo Venesio, amministratore delegato e direttore generale di Banca del Piemonte e vicepresidente dell’Abi, ha ricevuto, venerdì, il Leone d’Oro al Merito nell’ambito del Gran Premio Internazionale di Venezia, uno dei più importanti riconoscimenti istituzionali italiani.

Il premio, riferisce l’Ansa, «è stato attribuito per i meriti professionali e per l’impegno nel promuovere una visione di banca fondata su sviluppo responsabile, innovazione, solidità e creazione di valore per il territorio, principi che contraddistinguono da sempre l’azione di Banca del Piemonte e la sua presenza a supporto dell’economia reale».