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Sport

06 settembre 2026

Calcio Partiti i campionati: vittorie esterne di Casale e Pro Palazzolo La Valenzana cede di misura nel derby con l'Alessandria

di r.m.

Prima giornata di campionato per i massimi campionati nazionali e regionali, con il Casale che ha iniziato nel modo migliore il torneo di Eccellenza vincendo con una goleada in trasferta con il Settimo, ottimo esordio in Promozione anche del Pro Palazzolo impostosi a Verrone. Sconfitte invece per Trino e Monferrato mentre nella Coppa Piemonte di Prima successo della Fulvius e pari tra Ozzano Fortitudo.