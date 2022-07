Articolo »

Sport

01 luglio 2022

01 luglio 2022 Casale Monferrato

Basket Serie A2 Fabio Valentini e Alvise Sarto hanno esercitato la clausola di uscita dal contratto con la Novipiù JB Monferrato Il play-maker, attualmente in Algeria ai Giochi del Mediterraneo con l'Italia 3x3, lascia per la prima volta Casale, mentre l'esterno veneziano ritorna a Treviso

Fabio Valentini al tiro (foto Novipiù JBM)

di Paolo Zavattaro

I giocatori Fabio Valentini e Alvise Sarto hanno esercitato entrambi la clausola di uscita dal contratto con la Novipiù JB Monferrato. Il play-maker casalese - che in questi giorni è impegnato in Algeria ai Giochi del Mediterraneo con l'Italia Under 23 3x3 - era legato al club rossoblù ancora per una stagione. Lascia Casale, per la prima volta in carriera, per una nuova esperienza lontano da casa. Ci andò vicino già la scorsa stagione quando finì nel mirino di Udine e anche nelle ultime settimane ha ricevuto interessanti proposte da squadre di primissimo livello di Serie A2."Un esempio da seguire per tutti i giovani che sognano di rappresentare con orgoglio questo territorio arrivando a giocare in Prima Squadra dopo avere fatto il proprio percorso nel Settore Giovanile", si legge nel comunicato diramato nella giornata di venerdì dalla JBM.

«È stata la scelta più dolorosa di questi due anni di JBM, offrire a Fabio Valentini la possibilità di uscire dal suo contratto e consentirgli di fare una nuova esperienza professionale - commenta Savino Vurchio, amministratore delegato della JB Monferrato - Lui è un ragazzo speciale e, personalmente, lo ringrazio di cuore per quello che ha dato alla nostra squadra sia dal punto di vista sportivo che sotto il profilo umano. A nome di tutta la società lo ringrazio per l’impegno profuso e per averci aiutato a raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Gli auguro di realizzare i suoi sogni e spero che, prima o poi, possa tornare a vestire i colori della nostra società».

Per Alvise Sarto, invece, l’opzione di uscita dal contratto in essere era prevista nel caso in cui la Società Universo Basket Treviso, che ne controlla il cartellino, avesse deciso di reintegrarlo nel proprio roster. Così è stato e il giocatore dopo tre stagioni in A2 (Mantova, Treviglkio e l'anno scorso, appunbto, a Casale) torna a Treviso dove sarà inserito nel roster della squadra di Serie A.

«A tutti i tifosi della JBM resterà il ricordo di un ragazzo talentuoso, sempre positivo e determinato. Diamo un abbraccio ad Alvise facendogli i migliori auguri affinché possa ottenere tutte le soddisfazioni che desidera nel prosieguo della sua carriera», dice Federico Vignola, direttore sportivo della JB Monferrato.

Dopo avere ufficializzato l’accordo con il 26enne centro americano Aaron Carver, reduce da un’esperienza in Russia prima a Novosibirk e poi in Lega VTB con lo Zenit San Pietroburgo, la Novipiù nelle prossime ore potrebbe annunciare la firma del play-maker inglese Quinn Ellis, classe 2003, in prestito dall’Aquila Trento. Con la società bianconera il giocatore ha appena sottoscritto un accordo pluriennale dopo avere transato l’ultimo anno di contratto con Capo d’Orlando, appena retrocesso in B e con il quale ha giocato nelle ultime tre stagioni. A Casale il talentuoso giocatore avrà modo di completare la sua formazione come italiano per poi fare ritorno a Trento, in Serie A, nella prossima stagione. Play-maker veloce, dinamico e dalla buona visione di gioco, Quinn Ellis si è messo in luce soprattutto nell’ultimo campionato scalando le gerarchie di squadra fino a diventare titolare nell’ultima parte della stagione. Alla Novipiù potrebbe essere lui il regista titolare con la JBM che punterebbe, con ogni probabilità, su una guardia americana con leadership, esperienza e punti nelle mani. Nello spot di ala piccola dovrebbero pertanto giocarsi il posto nel quintetto titolare il rinconfermato Matteo Ghirlanda e il neo acquisto Nicolò Castellino, premiato come Miglior under della Serie B e attualmente impegnato a Roseto con la Nazionale U20, oltre al “veterano” Matteo Formenti che potrebbe giocare nella Novipiù anche nel prossimo campionato). Come secondo play-maker la Novipiù potrebbe puntare su un profilo giovane, ma non è da escludere una eventuale conferma di Luca Valentini.

Sotto canestro, invece, con Aaron Carver e capitan Niccolò Martinoni, ruoterà Gianmarco Leggio oltre a un giovane che prenderà il posto di Leonardo Okeke, che Tortona dovrebbe trattenere per completare il roster della Bertram in Serie A. Secondo voci di mercato la JBM starebbe seguendo con interesse il giovane lungo estone Karl Markus Poom, 17enne che si è messo in luce nel Campus Piemonte.

Nello staff tecnico che guiderà la squadra nella prossima stagione sono riconfermati ovviamente Andrea Valentini e il suo primo assistente Stefano Comazzi, mentre lascia la JBM il coach ligure Giovanni Piastra che quest’anno si è occupato anche del settore giovanile e ha allenato la CB Team Tecpool nella seconda parte del campionato di Serie D.