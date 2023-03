Articolo »

14 marzo 2023

14 marzo 2023 Tricerro

Il campione di skeleton Amedeo Bagnis ospite in tv a "Che tempo che fa" Domenica sera nel programma di Fabio Fazio

Amedeo Bagnis insieme a Fabio Fazio davanti allo slittino

di Andrea Mombello

Tricerro incollata alla tv per vedere il suo campione. Nella serata di domenica 12 marzo durante la puntata del programma “Che tempo che fa” condotto da Fabio Fazio e in onda su Rai Tre, l’azzurro dello skeleton ha raccontato la sua esperienza in questo sport. Insieme a Bagnis al “Tavolo” anche la Gialappa’s Band, Simona Ventura, poi la cantante Levante, Gigi Marzullo, Nino Frassica, la Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini), Marina Massironi, Cristiano Caccamo, Francesco Paolantoni e Teo Teocoli (nei panni di Caccamo).

“Amedeo Day. Dalle risaie al tetto del mondo!”. E’ questo il titolo dell’evento organizzato da Famija Trisereisa, in collaborazione con il Comune di Tricerro e l’Associazione dei Borghi delle Vie d’Acqua, sabato 25 marzo, alle ore 17,30 in piazza Cavour, per celebrare le imprese sportive del giovane concittadino Amedeo Bagnis, campione italiano e medaglia d’argento ai mondiali di skeleton. Risultati di assoluto prestigio in questa disciplina, che si accompagnano alle emozioni che Amedeo ha saputo regalare ai suoi concittadini e primi tifosi alle recenti Olimpiadi invernali e che hanno portato il piccolo paese della Bassa Vercellese alla ribalta internazionale.

Il giusto e semplice riconoscimento ad un ragazzo che non si è mai montato la testa e che porta sempre Tricerro nel cuore in ogni sua gara in giro per il mondo. Questo “A-Day” sarà condotto da Alessio Lomartire, musiche a cura di Roberto Amadè con la partecipazione dei bambini della scuola materna. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà all’interno del salone polifuzionale di piazza San Giorgio.