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Sport

26 maggio 2026

26 maggio 2026 Casale Monferrato

Basket Serie B Nazionale Martedì sera a Pistoia si gioca gara-3 tra Quarrata e Novipiù La serie di play-out, attualmente sul 2-0 per i monferrini dopo la doppia sfida a Casale, si sposta ora in Toscana. Palla a due alle ore 21

Il play-maker Guerra in azione in gara-2 contro Quarrata (f. Anri Prifti)

di Paolo Zavattaro

La Novipiù Monferrato Basket è in vantaggio 2-0 sulla Consorzio Leonardo Servizi Dany Quarrata dopo le prime due partite della serie-salvezza disputate entrambe a Casale. La seconda, giocata sabato 23 maggio, si è conclusa dopo un tempo supplementare con il punteggio di 96-90.

«Un’altra partita di grande personalità, perché avere vinto gara-1 di un solo punto e questa all’overtime, credo sia segno di un’attitudine mentale importante nella quale la squadra sta crescendo - ha commentato coach Fabio Corbani nel dopo-gara - Sta crescendo nei singoli e nel modo di approcciarsi ai momenti di difficoltà, che anche oggi ci sono stati. Avere giocatori con l’esperienza e la lucidità di Martinoni e Zanzottera è essenziale quando si arriva a fine gara in situazione di punto a punto, ma l’esperienza è anche il modo in cui si giocano i possessi e questo non dipende sempre dall’età. Martinoni, Zanzottera, ma anche Guerra, nei momenti caldi della partita hanno questo approccio. Oggi è stato molto bravo anche Fiusco, come in occasione del quinto fallo commesso con generosità per fermare un loro contropiede. Martedì giocheremo in trasferta e cercheremo di adattarci e di capire, il prima possibile, quale sarà il metro arbitrale, perché fa parte della partita e aiuta a restare attaccati agli avversari: in questo i ragazzi stanno diventando più bravi».

La serie di play-out si sposta ora in Toscana, con gara-3 in programma questa sera, martedì 26 maggio (ore 21) al “PalaCarrara” di Pistoia. Arbitrano Chiara Corrias di Cordovado (PN), Alessio Chiarugi di Ponsacco (PI) e Leonardo Petruzzi di Cusano Milanino. Diretta streaming sulla piattaforma in abbonamento LNP Pass con aggiornamenti sui canali social di Monferrato Basket. La Novipiù proverà a chiudere subito la serie per evitare di andare a gara-4 di giovedì 28 maggio, ancora a Pistoia, o - se a quel punto la situazione fosse di parità - alla decisiva e incandescente gara-5 di domenica 31 a Casale Monferrato. Le prime due partite sono state entrambe all’insegna di un grande equilibrio, tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto e senza esclusione di colpi, come si addice ai confronti di play-out. La Novipiù è riuscita a spuntarla due volte grazie anche al sostegno del pubblico di casa, ma al "PalaCarrara” di Pistoia dovrà cercare di mettere sul parquet ogni energia per mettere la parola fine a questa tribolata stagione e raggiungere la salvezza senza dover attendere le due sfide successive. Nei play-out i rossoblu hanno vinto finora tre partite delle sei finora disputate, Quarrata invece è a una sola vittoria su sei gare, ma nelle roventi sfide di post-season non c’è davvero nulla di scontato e di prevedibile. La parola dunque al campo.