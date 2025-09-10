Articolo »

Cultura

10 settembre 2025

10 settembre 2025 Alessandria

Presentazione Il progetto "Sud Piemonte Experiences" di Fondazione Slala e Alexala Sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria

di r.m.

Vivere la provincia di Alessandria attraverso il racconto di un territorio unico e le esperienze targate Alexala. Il progetto "Sud Piemonte Experiences" di Fondazione Slala e Alexala (Agenzia turistica locale), sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, è entrato nella seconda fase e vede ancora come protagonista Fabio De Vivo, speaker radiofonico e talent creator.

Il primo ciclo di racconti è stato rappresentato dai video emozionali di De Vivo che hanno raccontato i Comuni centro zona. Adesso è la volta delle ‘esperienze’ (dal tartufo al vino, dall’oro alla bicicletta, dal cioccolato ai castelli, dai borghi più belli ai percorsi d’arte), rese possibili grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria guidata da Luciano Mariano: l’ideazione è della Fondazione Slala presieduta da Cesare Rossini, mentre la gestione operativa è affidata ad Alexala (il presidente è Roberto Cava) sul cui sito sono pubblicate le esperienze selezionate da Fabio De Vivo e sarà disponibile il primo dei video realizzati. L’Atl a sua volta diffonderà anche i contenuti attraverso i propri canali social.

“Slala continua così il percorso di valorizzazione declinando il concetto di logistica anche in servizi a beneficio del territorio. I percorsi - commenta Cesare Rossini - mirano a rafforzare il concetto di comunità territoriale per dare ancora più rilevanza al ruolo della provincia e dare così maggiore spinta ad alcuni dei punti cardine della Fondazione, come la mobilità”.

Aggiunge Roberto Mariano, consigliere Slala: “Questi video mirano a rafforzare il concetto di comunità territoriale e a sottolineare il valore aggiunto del turismo che significa sia promozione della provincia, sia crescita dell’economia. Il progetto sta crescendo grazie al lavoro sinergico tra Fondazione CRAL, Fondazione Slala e Alexala”.

Dichiara Roberto Cava: "Siamo consapevoli che oggi i linguaggi turistici e promozionali siano molto cambiati e che viaggiano su canali nuovi, che si affiancano a quelli più tradizionali nel racconto di una destinazione. Per questo siamo felici del coinvolgimento di un personaggio come Fabio De Vivo, che non solo ha un pubblico trasversale su diversi media, ma che si è dimostrato un viaggiatore curioso, avventuroso e desideroso di approfondire le tante esperienze che il nostro territorio ha da offrire".

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria – sottolinea il presidente Luciano Mariano – è partner anche di questo secondo progetto promosso da Fondazione Slala e Alexala, che si inserisce perfettamente nelle finalità del bando “Terre Belle” rivolto alla promozione di iniziative che contribuiscano allo sviluppo economico e sociale del territorio anche in termini di attrattività turistica.