Articolo »

Scuola

16 aprile 2022

16 aprile 2022 Casale Monferrato

Religione e politica ieri e oggi “Certamen” su Costantino: argento e bronzo per il Balbo A Torino preziosi riconoscimenti per il Liceo Classico

di Chiara Cane

Lusinghieri riconoscimenti per i discenti dell’Istituto Balbo, nuovamente tra i vincitori, all’ultima edizione del Certamen Augusteum Taurinense svoltosi a Torino. A conquistare il secondo e terzo gradino del podio sono state due studentesse del Classico: Sofia Debernardi (2° posto sezione “Greco”) e Maddalena Muzio (3° posto sezione “Civiltà” - cultura classica). Ad entrambe è andata la Menzione di Merito e, rispettivamente, 400 euro e 200 euro in denaro. Tema dell’XI edizione del Certamen Augusteum Taurinense è stato “Religione Fede Politica Ieri e Oggi”.

«Fu Costantino il Grande a dare all’Impero una nuova religione, una nuova capitale e una nuova organizzazione dell’esercito - hanno spiegato gli organizzatori - Un imperatore che regnò a lungo e la cui azione di governo rivestì un ruolo specifico, che gli studi storici più aggiornati hanno saputo cogliere in tutti gli aspetti di novità, mettendo a fuoco luci e ombre di una figura che ha da sempre suscitato divergenze di opinioni». L’annessa giornata di studi ha così tenuto desto il dibattito sulla portata storica di Costantino e sul suo merito di aver conferito al mondo un volto nuovo, quale speciale occasione per intendere la storia in modo critico. «Lo studio del passato attinge alle radici della nostra civiltà e ha il fine di arricchire la consapevolezza e la razionalità, ma anche le libere scelte creatrici di nuova storia, di nuovi fatti e orientamenti - è stato spiegato. - L’ascesa dell’uomo deve essere garantita dal suo progresso non solo tecnico ma anche morale e intellettuale; tuttavia, questa ascesa è punteggiata da ricadute e regressioni a cui l’uomo e le generazioni sono soggette. I lumi possono spegnersi se non siamo vigili. Questo è il vero portato da consegnare ai nostri studenti».

«Questi risultati, per il livello del Certamen, sono motivo di soddisfazione per l’intero liceo - apprezza il dirigente scolastico Riccardo Calvo - Il lavoro che si fa in questa città per tenere alta la qualità della scuola viene riconosciuto anche fuori dal territorio. Qualità riconosciuta anche al nostro liceo classico che, con i suoi circa 200 iscritti, compete altamente con altri licei che di allievi ne contano migliaia. Plausi ai nostri allievi, i cui interessi spaziano nella vastissima gamma di sensibilità, sia in ambito umanistico sia scientifico, oltre che nella sfera sociale».

«L’iniziativa si impone alla nostra attenzione per il suo significato, indicando la qualità dello studio delle lingue classiche svolto al Balbo e testimoniando che impegno e dedizione nell’apprendimento possono davvero trovare spazio nella dimensione pubblica, senza romanticismi e falsa retorica», aggiunge il prof Emanuele Di Maio.

Altro recente risultato conquistato dal Balbo, il posizionamento dell’allieva Marcella Buzzi (Liceo Classico) tra i vincitori della fase regionale delle Olimpiadi di Lingua e Civiltà Classica 2021-22 sezione “Greco”. La finale nazionale si terrà il 5 maggio prossimo.