05 novembre 2023

05 novembre 2023 Torino

Serie A2 La Novipiù lotta nel derby con Torino, ma deve cedere nel finale: 112-98 il punteggio finale al “Pala Gianni Asti” Con 21 punti segnati, 9 assist e tantissima sfrontatezza mostrata in campo, è Calzavara il miglior in campo dei rossoblu

di s.g.

Dopo le due sconfitte contro la Blu Treviglio e la JuVi, la Novipiù affronta con qualche apprensione il difficile derby piemontese contro Torino. La squadra di coach Di Bella è ancora con le rotazioni ridottissime nel reparto lunghi, la Reale Mutua cerca di dimenticare in fretta la sconfitta con Cantù dello scorso turno riprendendo la sua imperiosa marcia verso una post-season da protagonista. La rabbia dei torinesi si vede fin dai primi possessi: Kennedy, Vencato e il subentrato Schina scavano un solco importante fra le due compagini, in un primo tempo stellare per i sabaudi. Nella terza frazione C.J. Kelly prova a diventare un fattore: Pepper e Zucca lo supportano e il Monferrato Basket si riporta a solo 8 punti di differenza. Torino continua a difendere con sufficienza: Kelly riporta inaspettatamente le due squadre sul pari 89, riaprendo i giochi a 5’ dalla sirena. La Reale Mutua nel finale è più cinica: la Novipiù esce sconfitta a testa altissima nel derby del Piemonte 112 a 98.

Per il derby coach DI Bella decide di schierare in campo Kelly, Calzavara, Pepper, Zucca e Poom. Ancora pesanti le assenze in casa rossoblù, con i lunghi Martinoni e Fabi ancora out. In avvio Zucca da tre replica alla schiacciata di Kennedy. Il numero 0 in maglia Reale Mutua sembra incontenibile nei primi minuti: 7 punti per lui nei primi due minuti di gioco. Vencato e De Vico da tre scavano un solco fra le due squadre: 13-3 dopo 2’51’’ di gioco e primo timeout chiamato da coach Di Bella. Calzavara e Pepper, pur senza una gran costruzione di tiro, trovano due triple importantissime, riportando la Novipiù a due possessi di svantaggio. Alla bomba di Fantoma risponde con il medesimo gesto tecnico De Vico per il momentaneo 24-18 (minuto 8). Sfida Kelly-Schina nel finale del primo quarto: lo interrompe l’ex Ghirlanda che, commettendo il terzo fallo di serata, concede a Zucca i liberi del -5. C’è ancora tempo per il bel tiro dal pitturato di Schina che fissa il punteggio sul tabellone alla prima interruzione sul 32-25. Coach Ciani abbassa il quintetto, difendendo forte sugli esterni rossoblù. Nei primi quattro minuti del secondo quarto la Novipiù non trova la via del canestro: in una fase piuttosto confusa per entrambe le formazioni, l’unico faro sembrano essere Schina e Kennedy. Torino scappa via sul +19 (44-25 al 14’) con la tripla frontale di Kennedy: la panchina rossoblù ferma il match. Pepper sblocca la Novipiù, ma il divario fra le due squadre si è fatto importante. Torino non è impeccabile difensivamente, ma in attacco è uno spettacolo: coach Ciani vuole chiudere in fretta la partita e alla tripla di Pepper del 51-36 richiama i suoi in panchina. Tantissimi canestri, in una partita molto gradevole nonostante gap fra le due squadre. Si va al riposo sul 60-44.

Si riparte con il punto 13 e 14 di serata di Dario Zucca, a cui replica con un appoggio al vetro Cusin. Letture migliori per la difesa rossoblù con Kelly e Pepper bravi a tirare da tre sul rientro della difesa di coach Ciani: sul 62-52 sono i padroni di casa a chiamare sospensione (minuto 23). Kennedy viene fermato da un raddoppio difensivo fra le proteste del pubblico del “Pala Gianni Asti”: coach Ciani cavalca le proteste e viene punito con un fallo tecnico. Dopo le trasformazioni dalla lunetta si riparte dal 73-52 (minuto 27’). Il ritmo del match si abbassa, con Torino che sembra difendere i tre possessi di vantaggio: il terzo quarto si chiude con l’errore di Ghirlanda da tre che fissa il punteggio sul 79-71. Solo giocate difficili per Calzavara, che trova una pregevole tripla frontale: non gli è da meno Thomas che ristabilisce le distanze. Il gioco da 3+1 di Calzavara riporta un’eroica Novipiù a -3 (86-83 al 33’). C.J. Kelly completa l’opera e porta il match sul pari 89 a 5’ dalla sirena. La difesa della Reale Mutua concede praterie ai tiratori, obbligando agli straordinari l’attacco: Vencato induce Poom a commettere il quarto fallo chiudendo un gioco da 2+1 (96-93 al 37’). Incomprensione difensiva della Novipiù, che si dimentica di De Vico: il capitano della Reale Mutua non rifiuta il regalo inaspettato e segna il +6 costringendo coach Di Bella a chiamare timeout. Vencato sigla il 101mo punto torinese e viene richiamato in panchina dolorante. Nell’ultimo minuto di gioco non entrano le triple di Kelly e Pepper: trova invece il canestro Schina che sigla il momentaneo +10. Finisce 112-98.

Complici il punteggio alto e le rotazioni ridotte, sono cinque i giocatori in maglia rossoblù che chiudono il match in doppia cifra: Fantoma termina con 10 punti personali all’attivo, tre in meno di Zucca (3/7 da tre per lui). Segnano 21 punti ciascuno Kelly, Pepper e Calzavara, con il giovane play che impreziosisce la sua prestazione con 9 assist, sfiorando la doppia doppia. Percentuale stellare di tiri trasformati in punti per la Reale Mutua: all’intervallo i sabaudi avevano il 68% con 15/19 da due, mentre la Novipiù inseguiva con il 49% (9/17 da dietro l’arco). A fine partita Torino trasformava il 64% dei tiri mentre le percentuali della Novipiù miglioravano fino al 50% esatto (con 19/43 da tre). Con pochi rimbalzi da catturare per via della grande efficacia balistica di serata, la Novipiù viene battuta a rimbalzo dalla Reale Mutua 26-34.

REALE MUTUA TORINO - NOVIPIU’ MONFERRATO BASKET 112-98 (32-25; 60-44; 79-71)

REALE MUTUA TORINO: Kennedy 20 (5/9, 2/3), De Vico 19 (2/3, 3/4), Vencato 19 (7/10, 1/3), Pepe 16 (4/4, 2/7), Schina 16 (4/4, 2/2), Cusin 12 (6/7), Thomas 10 (2/3, 1/3), Ghirlanda (0/2 da tre), Fea. Peser, Osatwna e Marrale n.e. All. F. Ciani.



NOVIPIÙ MONFERRATO BASKET: Calzavara 21 (4/7, 4/7), Pepper 21 (2/4, 5/11), Kelly 21 (3/5, 4/10), Zucca 16 (2/2, 3/7), Fantoma 10 (2/4, 1/4), Poom 6 (2/3 da tre), Castellino 3 (1/1, 0/1), Pianegonda. Baj, Martinoni e Fabi n.e. All. F. Di Bella.