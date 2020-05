Articolo »

Comprensorio

28 maggio 2020

28 maggio 2020 Grana

Emergenza Coronavirus Grana: scendono i contagi, situazione in miglioramento Anche nella residenza anziani i pazienti sono in fase di guarigione

di Alessandro Anselmo

“La situazione sta finalmente migliorando e ci auguriamo che questo trend continui così senza più intoppi, con una ripresa generale per il benessere di tutto il nostro territorio”. Spiega così Cristiano Gavazza, sindaco di Grana, la situazione che sembra in netto miglioramento. “Purtroppo la piattaforma della Regione Piemonte che segna i casi di positività nei vari comuni piemontesi non è sempre aggiornata, per cui non voglio sbilanciarmi sui numeri – prosegue Gavazza. Possiamo però dire con certezza che in paese abbiamo due guariti, mentre nella Casa di riposo ‘Colli Divini’ i pazienti si stanno finalmente pian piano negativizzando e la situazione è in miglioramento”.

Buone notizie dunque per la residenza per anziani che ad aprile contava quasi tutti gli ospiti positivi al Coronavirus e la maggior parte degli operatori sanitari.

Dopo i primi tamponi eseguiti dall’Asl di Asti il giorno di Pasqua, ventisette pazienti su 28 test effettuati erano risultai positivi. Il sindaco allora aveva deciso di scrivere una lettera al presidente della Regione Alberto Cirio per chiedergli di far diventare Grana “zona rossa”. “La decisione era difficile da prendere – commenta oggi Gavazza. Eravamo coscienti delle difficoltà che tutti i cittadini stavano affrontando e ancora oggi continuano ad affrontare, ma era inevitabile in quel periodo, in quanto il numero dei contagiati per un comune di 600 anime come il nostro, la maggior parte non più giovani, era troppo alto. Avevamo richiesto i tamponi per gli ospiti della Residenza da metà marzo. Il 3 aprile c’era stato il primo caso di Coronavirus nella struttura, ma i tamponi erano venuti a farli solo domenica 12. Da qui la decisione di chiudere il paese – conclude Gavazza - per tutelare la salute pubblica dei nostri granesi. La Regione non aveva accettato la nostra proposta, ma ci ha assicurato grazie alla Prefettura e all’Asl, un maggior controllo sul territorio e sulla situazione sanitaria nel nostro comune aiutandoci così a circoscrivere il contagio”.