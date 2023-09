Articolo »



17 settembre 2023

17 settembre 2023 Mombello

Tiro a volo La mombellese Alice Garoppo è campionessa italiana di tiro a volo

Le sorelle Vittoria e Alice Garoppo

di r.m.

Ancora una vittoria domenica 10 settembre per la mombellese Alice Garoppo, 14 anni, che sabato 9 e domenica 10 settembre a Montecatini Termesi si è laureata campionessa italiana di Tiro a Volo in Fossa Olimpica categoria Esordienti. Al termine della gara alla quale hanno partecipato 218 concorrenti suddivisi in 3 categorie (Esordienti, Giovani speranze e Allievi), i quali in precedenza avevano già superato la qualificazioni, Alice è risultata la migliore a livello nazionale per la sua categoria ed è stata premiata alla presenza del presidente nazionale FITAV Luciano Rossi e del presidente FITAV Piemonte Pino Facchini.

Anche la sorella Vittoria, 17 anni, ha partecipato alle finali nazionali nella categoria Allieve, arrivando fino alla finale e classificandosi al sesto posto assoluto.