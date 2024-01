Articolo »

07 gennaio 2024

07 gennaio 2024 Moncalvo

Opere pubbliche Nel Moncalvese nuovi fondi per la sicurezza del territorio Dalla Regione Piemonte 3,2 milioni di euro per 62 interventi

di Alessandro Anselmo

Oltre 3,2 milioni di euro dalla Regione Piemonte per finanziare 62 interventi relativi al ripristino di infrastrutture, recupero sul patrimonio pubblico, sistemazione della viabilità comunale e messa in sicurezza del territorio.

Di questi fondi pubblici, oltre 415 mila euro andranno a 12 comuni dell’astigiano e alcuni arriveranno anche nel nostro territorio. Si tratta ad esempio di circa 60 mila euro messi già a bilancio nell’ultimo consiglio comunale che Moncalvo potrà spendere per il prosieguo dell’ultimo lotto di lavori in Valle San Giovanni.

Un intervento di messa in sicurezza per evitare allagamenti dovuti alle piogge iniziato alcuni anni fa e fermo da tempo per l’aumento dei costi. Altri 60 mila euro andranno per la messa in sicurezza di una strada a Cocconato e 50 mila euro al comune di Portacomaro in cui il finanziamento è destinato al ripristino di un muro danneggiato, con la rimozione e la sostituzione di un tubo fognario.

A Grana subito prima di Natale sono terminati i lavori di messa in sicurezza di parte del muraglione di cinta della piazza in cui son ostati anche puliti e ripristinati i mattoni. Il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alle Opere Pubbliche Marco Gabusi hanno sottolineato di voler garantire con questi fondi il necessario sostegno economico e finanziario ai comuni che non riuscirebbero da soli a fronteggiare i danni subiti a causa di calamità naturali.