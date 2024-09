Articolo »

06 settembre 2024

06 settembre 2024 Rive

Festival “PeM!” con Andrea Mirò a Rive e Willie Peyote a San Salvatore Un doppio appuntamento

di Massimo Castellaro

Due gli appuntamenti nel fine settimana con PeM!, il festival di parole e musica in Monferrato organizzato dal Comune di San Salvatore Monferrato con i Comuni di Valenza, Lu Cuccaro Monferrato, Balzola, Pontestura, Rive, Alessandria, Camagna Monferrato, Mirabello Monferrato e Country Sport Village, Ecomuseo della Pietra da Cantoni con il Comune di Cella Monte con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Fondazione CRT e con il patrocinio di Provincia di Alessandria, Regione Piemonte, Paesaggi Vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato Unesco World Eritage Site, Alexala, Gran Monferrato Derthona Gavi.

Questa sera, venerdì 6 settembre, alle ore 21,30 in piazza Vittorio Veneto, a Rive, è in programma un concerto/incontro con Andrea Mirò, polistrumentista e cantautrice con otto dischi all’attivo e innumerevoli collaborazioni con i più grandi nomi della canzone italiana e non. Andrea Mirò, all’anagrafe Roberta Mogliotti, originaria di Rocchetta Tanaro, ha iniziato la sua carriera artistica in Monferrato, a Calliano, negli anni ottanta come solista, e, dopo un breve periodo di interruzione, è ripresa nel 1994 nella band di Enrico Ruggeri.

È stata quattro volte al Festival di Sanremo, dove ha anche diretto l’orchestra, ed è stata maestro concertatore della Notte della Taranta. Ne parlerà e alternerà canzoni sue e di altri con a fianco Davide Brambilla, anche lui polistrumentista di grande valore. Domenica sera invece, 8 settembre, ore 21,30, al parco Torre di San Salvatore Monferrato è in programma un incontro con Willie Peyote, definito dalla critica come una delle figure più interessanti e innovative della scena musicale italiana contemporanea. Messa da parte la Laurea in Scienze Politiche, dopo aver sperimentato generi e formazioni differenti ha trovato la sua strada nel rap.

Nel 2011 il suo primo album solista, “Il manuale del giovane nichilista”, che già dal titolo suggerisce la sua visione del mondo e il suo modo di comunicarlo: all’ombra della torre paleologa sarà intervistato dal direttore artistico di PeM, Enrico Deregibus e ‘rapperà’ da par suo. L’appuntamento successivo sarà martedì 10 settembre (ore 21,30) con l’intervento di Cristina Donà al Country Sport Village (strada Comunia 30) di Mirabello Monferrato (Al).