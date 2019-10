Articolo »

01 ottobre 2019

01 ottobre 2019 Casale Monferrato

A Crotone Decimo e undicesimo posto per il Rainbow Team La scuderia casalese di Fabrizio Bocca porta a casa successi e speranze dopo la finale nazionale del Trofeo CONI

di r.m.

Si è conclusa a Crotone la finale nazionale del Trofeo CONI che ha visto la partecipazione del Rainbow Team e dei quattro ragazzi del settore giovanile Giulio Rimondotto (di Balzola), Giovanni Merlo (di Casale Monferrato) e Federico Temporin (di Casale Monferrato) per la regione Piemonte e Vincenzo Galofaro (di Morano Po) per la Lombardia.

I risultati della classifica data dalle due gare di venerdì 27 e sabato 28 settembre – il decimo e undicesimo posto rispettivamente per il Piemonte e la Lombardia – non soddisfano le ambizioni e le speranze dei ragazzi che hanno, però, affrontato avversari con esperienza di gare ben superiore ai nostri esordienti.

«Sono soddisfatto dei risultati dei ragazzi – racconta il team principal Fabrizio Bocca –. Hanno affrontato condizioni di mare difficili per la loro prima esperienza alle competizioni, un fattore che li ha sicuramente penalizzati nei confronti degli avversari più esperti, ma nonostante tutto hanno affrontato con grinta e determinazione le prove portando a casa un buon risultato a metà classifica. Questo fa ben sperare per le future competizioni».

La gara tra regioni è strutturata a squadre con un numero massimo di quattro piloti per ogni team. La gara è a tempo e a tutti i driver viene affidata la stessa barca: i punti vengono così assegnati ai singoli piloti e vanno poi all’intera squadra della regione di appartenenza. La rinuncia di partecipazione di due ragazzi (uno di Milano e l’altro di Casale Monferrato) ha quindi penalizzato le due squadre nelle posizioni finali, poiché tutti gli altri team potevano contare su quattro componenti come da regolamento mentre quelle di Piemonte e Lombardia avevano soltanto tre driver. Per questo la somma dei punti ha fatto retrocedere i ragazzi del Rainbow Team nella classifica generale.

Una menzione particolare va al più giovane della squadra, Vincenzo Galofaro, che nella categoria riservata ai più giovani a causa di un inaspettato cambio di regolamento ha dovuto gareggiare con un’imbarcazione totalmente diversa da quella utilizzata negli allenamenti a casa. Vincenzo non si è demoralizzato e ha affrontato con coraggio la sfida riuscendo a piazzarsi al decimo posto di classifica individuale battendo piloti più allenati di lui su questo tipo di barche.

Gli allievi della scuderia casalese provengono dall’associazione volontari della protezione civile “La Chintana di Morano Po” in collaborazione della quale a giugno il Rainbow Team ha organizzato un evento per effettuare delle prove in acqua all’Imbarcadero di Casale Monferrato servite, non solo per divertirsi, ma anche per selezionare i ragazzi che vorranno praticare in futuro questo sport.

Nella foto da sinistra Vincenzo Garofalo, Giulio Rimondotto, Giovanni Merlo e Federico Temporin, al centro l’accompagnatore della squadra Stefano Bertone.