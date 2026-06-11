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Scuola

11 giugno 2026

11 giugno 2026 Casale Monferrato

La premiazione degli studenti casalesi al concorso “Semi di Verità” L'iniziativa del Food&Science Festival Lab Alessandria 2025

di r.m.

È stata scelta, non a caso, la Giornata internazionale dell’Ambiente per concludere, con la premiazione degli studenti, il percorso avviato lo scorso ottobre con il Food&Science Festival Lab Alessandria 2026.

Il 5 giugno, infatti, nella sala Consiliare del Comune di Casale Monferrato, si è svolta la premiazione per concorso "Semi di verità, contrastare le fake news legate al cibo”, riservato agli studenti di Casale Monferrato che avevano aderito alla giornata di divulgazione scientifica svoltasi al Teatro di Casale Monferrato il 14 ottobre 2025.

Ai ragazzi degli istituti di secondo grado della città è stato chiesto di produrre un elaborato grafico, nel formato a loro più congeniale tra foto, video o slide, affrontando i temi della diffusione della fake news su produzione e consumo di cibo, sull’agricoltura in generale, sulla scienza, sulla sostenibilità ambientale. Hanno partecipato oltre 70 studenti in rappresentanza dei tre istituti scolastici casalesi.

Tutti gli elaborati hanno centrato l’obiettivo, ossia di stimolare il pensiero critico su temi legati a scienza, agricoltura, produzione del cibo e sostenibilità; di promuovere la sensibilità verso il tema agroalimentare, riflettendo sull'importanza della scienza per il futuro dell’agricoltura e della produzione di cibo; promuovere la sensibilità verso il tema della sostenibilità ambientale e alimentare, secondo un approccio scientifico.

Hanno ricevuto una menzione gli elaborati: Istituto Sobrero, classe 5 Ali con il progetto “Nutri la tua mente” e l’istituto Leardi, classe 3 Agr con il progetto “Mangio Quindi Sono”.

Terzo classificato l’elaborato del gruppo 2 della classe 4 B dell’Istituto Balbo dal titolo “Fake News nel piatto”; secondo classificato il video “Only kiwi” della classe 4 Cat dell’Istituto Leardi. Primo classificato l’elaborato “Sotto la lente: caccia alla bufala” del gruppo 1 della classe 5Ali dell’Istituto Balbo.

A consegnare i premi sono stati l’assessore all’agricoltura del Comune di Casale Monferrato Annalisa Rizzo, che ringraziamo, insieme a tutta l’amministrazione, per la preziosa collaborazione e per l’ospitalità; Alberto Ielisei, presidente di Anga Alessandria; Gianni Girino, presidente della Zona di Casale di Confagricoltura Alessandria; Cristina Bagnasco, direttore di Confagricoltura Alessandria; Giovanni Passioni, direttore della zona di Casale di Confagricoltura Alessandria.

Al termine, è stata anche svelata la data del prossimo Food&Science Festival Lab Alessandria che si terrà a Tortona il 7 e 9 ottobre 2026, a Casale il 14 ottobre, a Novi Ligure il 19 ottobre e ad Alessandria il 23 ottobre 2026.