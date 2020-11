Articolo »

17 novembre 2020

17 novembre 2020 Casale Monferrato

Risorse «Scatta il bonus di filiera per menu 100% Made in Italy» Le domande fino al 28 novembre

di r.m.

«Scatta il bonus di filiera per menu 100% Made in Italy nei ristoranti duramente colpiti dall’emergenza Covid a 10 anni esatti dal riconoscimento Unesco della dieta mediterranea come patrimonio immateriale dell’umanità». Lo rende noto la Coldiretti nel sottolineare che sarà possibile presentare le domande fino al 28 novembre attraverso il Portale portaleristorazione.it o presso gli sportelli degli uffici postali.

«Per la prima volta si interviene in modo integrato dal campo alla tavola con un bonus che a cascata sostiene, insieme alla ristorazione, anche l’industria alimentare e l’agricoltura italiana e contribuisce a salvare il patrimonio di prodotti nazionali alla base della dieta mediterranea che ha subito un duro colpo dal taglio del 48% dei consumi fuori casa degli italiani nel 2020», secondo l’analisi della Coldiretti.

«Del bonus potranno beneficiare anche gli agriturismi per cui rappresenta un sostegno al Made in Piemonte e a tutte le nostre strutture che mantengono vive le tradizioni locali proponendo piatti della cucina del territorio, prediligendo proprio l’acquisto di prodotti piemontesi, come d’altronde è alla base della filosofia dei nostri cuochi contadini» afferma Stefania Grandinetti presidente Terranostra Alessandria.

«Un investimento importante per l’economia, ma anche per la salute dei consumatori che possono avere maggior garanzie di acquistare e consumare prodotti davvero Made in Italy – affermano il presidente e il direttore Coldiretti Alessandria Mauro Bianco e Roberto Rampazzo -. Il provvedimento, oltretutto, diventa operativo proprio il giorno del compleanno della dieta mediterranea che, secondo quanto riportato nella decisione del Comitato di valutazione per l’iscrizione dell’Unesco il 16 novembre 2010, è molto di più di un semplice regime alimentare e ha contribuito a far diventare nel mondo il cibo italiano sinonimo di salute».