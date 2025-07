Articolo »

24 luglio 2025

24 luglio 2025 Alessandria

All’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria Programma Doctors in Italy: studenti da Usa, Brasile, Egitto Con il coordinamento del Dairi

di r.m.

Sono quindici gli studenti internazionali che prenderanno parte alla seconda edizione dell’esperienza di osservazione ospedaliera promossa dal programma Doctors in Italy Fellowship, che vede anche nel 2025, come già successo lo scorso anno, l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Alessandria come unica realtà selezionata in Piemonte.

Il progetto, attivo dal 7 luglio al 7 agosto, consente a giovani universitari provenienti da Stati Uniti, Brasile, Egitto, Svizzera, Messico e Canada di conoscere il modello sanitario italiano da vicino, partecipando come osservatori alle attività cliniche e assistenziali in diverse strutture dell’AOU AL. Ogni studente frequenterà i reparti dal lunedì al giovedì, nella fascia mattutina, per un periodo variabile tra le due e le tre settimane.

Le strutture coinvolte sono la SC Cardiologia, diretta dal Dott. Gianfranco Pistis, la SCDU Chirurgia Generale, diretta da Fabrizio Panaro, la SC Endocrinologia e Malattie Metaboliche, diretta da Marco Gallo e la SC Ostetricia e Ginecologia, diretta da Davide Dealberti: tutte sono state selezionate in base alle preferenze espresse dai partecipanti e coordinate dal Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (Dairi), diretto da Antonio Maconi, in collaborazione con la società Doctor Today di Roma, organizzatrice del programma.

L’AOU AL si conferma così protagonista di un’iniziativa di respiro internazionale che ha l’obiettivo di favorire l’incontro tra i futuri professionisti della sanità globale e il sistema sanitario italiano, promuovendo al contempo l'immagine delle istituzioni ospitanti e la costruzione di una rete di collaborazione duratura tra medici, studenti e università a livello mondiale.

«Tra i quindici studenti, sette provengono dagli Stati Uniti, quattro dal Brasile, uno dall’Egitto, uno dalla Svizzera, uno dal Messico e uno dal Canada: una presenza variegata che conferma l’interesse crescente verso percorsi di formazione all’estero sempre più integrati e multiculturali».