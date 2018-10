Articolo »

27 ottobre 2018 Vercelli

Accordo tra Buzzi Unicem Spa e Università del Piemonte Orientale

di r.m.

Buzzi Unicem Spa e Università del Piemonte Orientale hanno stipulato un accordo di partnership "per rafforzare il legame nel settore della formazione e della ricerca, per favorire ed ampliare la conoscenza e lo sviluppo innovativo dei materiali funzionali e strutturali per le costruzioni.

Buzzi Unicem s.p.a. occuperà "per lo svolgimento di parte delle proprie attività di analisi chimica e fisica, di prove sperimentali e di attività di ricerca e sviluppo, spazi di laboratorio moderni presenti all’interno del campus di UPO a Vercelli, in un contesto dinamico e stimolante, contribuendo così alla crescita culturale scientifica di studenti/docenti; collaborerà con ricercatori e tesisti UPO per nuove attività e tematiche complesse; faciliterà l’impiego di studenti per tesi di laurea o giovani laureati per stage; favorirà un proficuo percorso di alternanza scuola-lavoro; complementerà la ricerca di base dell’UPO con un approccio fortemente applicativo".

L'Università "beneficerà di strumentazioni e conoscenze messe a disposizione da Buzzi Unicem s.p.a. per incrementare l’offerta formativa e le collaborazioni con strutture di ricerca per gli aspetti inerenti la scienza e tecnologia dei materiali, in modo da diventare un centro di riferimento nazionale; per favorire la nascita di percorsi di conoscenza e orientamento per studenti ed insegnanti delle scuole superiori; per offrire ai propri studenti e ricercatori esperienze di lavoro/studio in un contesto aziendale".

Queste le tematiche e i settori d’interesse:

• utilizzo di tecniche di caratterizzazione innovative per lo studio dell’idratazione dei cementi

• messa a punto di additivi funzionali per cementi innovativi

• strategie di mitigazione dell’impatto ambientale con l’impiego di materiali o tecnologie alternative o derivanti da processi di riciclo.

L’accordo viene sottoscritto per 9 anni. Buzzi finanzia il costo di una posizione per ricercatore a tempo determinato e una posizione per una borsa di dottorato di ricerca triennale