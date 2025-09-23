Articolo »
Mercoledì di Coppa: il Trino affronta la Virtus Vercelli, in campo anche la Prima
Turno infrasettimanale con molte formazioni monferrine impegnate, a partire dalla Coppa Italia di Promozione dove il Trino sarà ospite mercoledì a Borgovercelli (ore 20,30) della Virtus Vercelli (ritorno fra quindici giorni al Picco).
In campo anche quelle di Prima nella Coppa Piemonte, con il Monferrato che attende il Felizzano, la Pro Palazzolo giocherà a Bianzè col Livorno Ferraris mentre la Fulvius giocherà giovedi a Castelnuovo Scrivia.
