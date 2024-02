Articolo »

Manifestazioni

11 febbraio 2024

11 febbraio 2024 Casale Monferrato

Edizione numero 75 Conto alla rovescia per la mostra di San Giuseppe a Casale Si inaugura venerdì 15 marzo

di r.m.

Si avvicina la data di venerdì 15 marzo, giorno di inaugurazione dell’edizione numero 75 della Mostra Regionale di San Giuseppe a Casale Monferrato e iniziano a delinearsi le prime novità dell’evento.

Una, in particolare, riguarda gli orari del sabato che prevedono l’ingresso in Fiera sin dal mattino sia il 16 che il 23 marzo anziché alle ore 15 come avveniva nelle precedenti edizioni. Invariato è invece l’orario di chiusura sempre alle ore 23 tutti i giorni.

«Inoltre per consentire di "gustare" la Mostra con maggiore tranquillità e comodità, saranno collocati panche e tavoli anche nei due angoli espositivi della Piazzetta del Gusto e della Piazza del Vino che si vanno ad aggiungere a quelle già presenti nell’area del ristorante. A proposito di cibo e ristorazione è proprio in questo settore che ci sarà una ‘chicca’ di sapore davvero internazionale (anzi è il caso di dire intercontinentale) che andrà ad aggiungersi ai gusti ed ai sapori degli espositori locali, regionali e nazionali: ci saranno, infatti, due grandi stand per la somministrazione e la vendita di prodotti spagnoli come la paella e la sangria, argentini con empanadas e churros e messicani».

La San Giuseppe 2024, «insomma, associa l’offerta di questo vero e proprio ‘Rione Latino’ all’Eccellenza Italiana del food e del beverage e ai prodotti della terra di Monferrato con tutti i suoi ottimi vini».

La Mostra di San Giuseppe si terrà al Polo Fieristico Riccardo Coppo di Casale Monferrato dal 15 al 24 marzo 2024 organizzata dalla società D&N Eventi S.R.L. con il patrocinio della Regione Piemonte, del Comune di Casale Monferrato, della Provincia di Alessandria, della Provincia di Mantova, Unione dei Comuni della Valcerrima, Confartigianato Imprese Alessandria, Confagricoltura Alessandria, Asproflor». Tra i partner della Manifestazione figurano, Coniolo Fiori e Vivai Varallo.

Nello stesso periodo in cui si svolgerà la Fiera, non mancherà neppure il tradizionale Luna Park installato in piazza D’Armi, di fronte al Polo Fieristico Riccardo Coppo, appuntamento molto atteso ogni anno da giovani e giovanissimi