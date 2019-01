Articolo »

Sport

17 gennaio 2019

17 gennaio 2019 Casale Monferrato

Alla Canottieri Casale Domenica al via la terza edizione dei Campionati Regionali di Indoor Rowing Nella giornata di lunedì il Meeting Interscolastico

di a.mo.

La terza edizione dei Campionati Regionali di Indoor Rowing sta per cominciare. Domenica 20 gennaio, nella struttura coperta da tennis della Canottieri Casale, vedremo oltre duecento atleti remieri provenienti dalle principali società di canottaggio piemontesi o dalle vicine Lombardia e Liguria. Trenta regate suddivise tra categorie e distanze: Allievi B1, B2, insieme ai Pararower e ai Master gareggeranno nei 1000 m, Allievi C nei 1500 m, Pesi Leggeri, Ragazzi, Junior, Esordienti, Under 23 e Senior dovranno percorrere 2 km, distanza prediletta dai ‘big’ della giornata.

Si partirà alle 9.30, ingresso libero al club di Viale Lungo Po Gramsci, per tutti gli amici sportivi che vorranno curiosare e avvicinarsi al ‘glorioso’ sport del canottaggio, anche se ‘a secco’, sui dieci remoergometri posizionati sulla terra rossa, che pochi mesi fa ha visto i beniamini del tennis impegnati nei campionati di Serie A. «Il 2019 inizia, per il canottaggio piemontese, con i Campionati Regionali di Indoor Rowing organizzati brillantemente dalla Canottieri Casale. Questa gara rappresenta un caposaldo essenziale del nostro movimento remiero.

Il presidente del Comitato Regionale della Federcanottaggio, Stefano Mossino, che continua: Ammireremo in una splendida cornice, atleti di ogni età, abilità e capacità; tutti si sfideranno per conquistare i primi titoli del 2019. La manifestazione sarà arricchita, ancora una volta, dal meeting interscolastico; il connubio fra sport e scuola è prova della lungimiranza del comitato organizzatore, il quale ha correttamente compreso la rilevanza del canottaggio nel settore scolastico. In bocca al lupo a tutti gli atleti che ci regaleranno un’ avvincente domenica sportiva».

Oltre agli allori regionali, ci saranno quattro premi speciali così suddivisi: alla Società piemontese con il più alto numero di punti acquisiti nelle regate andrà un remoergometro, poi il Trofeo Flay per la Società con gli atleti giovani meglio classificati, un buono acquisto di materiale tecnico per la miglior Società non piemontese, un premio enogastronomico per la Società con gli atleti Master meglio classificati e infine il Flay Best Rower: premio ai Migliori Tempi Agonisti (maschile e femminile) della giornata. A fianco della rassegna, Flay Logistics, al secondo anno a sostegno del canottaggio monferrino. Naturalmente vorranno fare bene gli atleti di casa: la truppa oro-rossa, che agli ultimi Campionati Nazionali ha fatto man bassa di medaglie, sarà guidata da coach Luigi Mattea. «I campionati regionali di Indoor rowing, mancavano da circa un decennio nella nostra regione, ed è per me motivo di grande orgoglio poter presentare questa terza edizione affiancata dai campionati studenteschi, che anche quest'anno coinvolgeranno le scuole del nostro territorio arrivando fino a Torino», il saluto del presidente Canottieri Giuliano Cecchini. Infatti, lunedì 21 dalle ore 9.30, al via la seconda edizione del Meeting Interscolastico Regionale: a contendersi le medaglie le scuole casalesi secondarie di primo e secondo grado, insieme ai ragazzi coetanei delle province di Vercelli e Torino. Anche in questo caso sono previsti all’incirca duecento studenti. Gli hashtag ufficiali della due giorni sportiva sono #indoorrowingcasale e #canottiericasale: passione e agonismo saranno così condivise anche sui social!

Nella foto, il gruppo della Canottieri pronto per la terza edizione dei Regionali di Indoor Rowing