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05 settembre 2026

05 settembre 2026 Casale Monferrato

Basket Serie B Interregionale Prime indicazioni per la Novipiù nel test con Campus Piemonte Sabato 5 settembre alle 18,30 (ingresso gratuito) al "PalaEnergica Paolo Ferraris" amichevole contro Chiavari, neopromosso in B2

Coach Simone Imarisio durante un time-out (foto Luca Leva)

di p.z.

Primo test sul campo per la Novipiù Monferrato Basket, che mercoledì 2 settembre al “PalaEnergica Paolo Ferraris" ha affrontato gli albesi di Campus Piemonte (formazione di Serie C) in un allenamento congiunto che ha permesso di verificare la condizione e la conoscenza reciproca dei giocatori dopo le prime due settimane di preparazione. Uno scrimmage “in famiglia” tra due realtà accomunate dal logo Novipiù, e non a caso in tribuna era presente il dottor Guido Repetto, main sponsor di entrambi i club.

Due assenze tra i casalesi, il centro Rosso, fermo per un problema muscolare al flessore che dovrebbe tenerlo lontano dal parquet per tutto il mese di settembre e il giovane play-maker Pellegrino, che ha accusato un risentimento al quadricipite dovuto probabilmente ai carichi di lavoro di queste settimane. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione e dovrebbe tornare presto a lavorare con il gruppo.

Punteggio azzerato al termine di ogni quarto con i seguenti parziali: 23-11, 24-24, 12-14, 15-22, sommati i quali i casalesi al termine hanno avuto la meglio per 74-71.

Buono l’approccio dei monferrini soprattutto nella prima parte del test con corsa, ritmo e buone conclusioni. Nel secondo e nel terzo quarto, invece, si è fatta inevitabilmente sentire la fatica della preparazione e gli albesi, più freschi e garibaldini, si sono imposti in entrambe le frazioni. Lo scrimmage con Campus Piemonte rappresentava soprattutto un primo importante momento di verifica per una squadra completamente nuova e in costruzione. Prestazione di sostanza per capitan Martinoni, punto di riferimento insostituibile per i compagni; spunti positivi da parte del lituano Sapiega, gli altri sono ancora comprensibilmente alla ricerca della condizione e dell’affiatamento sul campo.

NOVIPIÙ MONFERRATO BASKET - CAMPUS PIEMONTE

(23-11; 24-24; 12-14; 15-22)

NOVIPIÙ: Triassi 5, Iacorossi, Castellino 8, Redaelli 5, Martinoni 24, Flueras 7, Stentardo 5, Malaventura 7, Sapiega 13. Pellegrino, Rosso, Giorcelli, De Benedetti n.e. All. Imarisio.

CAMPUS PIEMONTE: Negro 6, Schellino 6, Gandolfo 7, Zampolli 17, Serafin 2, Occcelli 7, Manfredi, Vassiljev 2, Colli, Rana 15, Reinten 9. All. Jacomuzzi.

Il prossimo appuntamento è per sabato 5 settembre alle ore 18,30 (ingresso gratuito), ancora al “PalaEnergica Paolo Ferraris” contro Chiavari, formazione neopromossa in B2 e con ambizioni importanti. I liguri non saranno avversari dei rossoblu durante la regular season, essendo inseriti nel girone ligure-toscano. La pre-season della Novipiù proseguirà poi con un doppio confronto con Pavia, avversaria di Martinoni e compagni in campionato: sabato 12 in trasferta e sabato 19 (ore 18) al “PalaEnergica”. Sarà l’ultima amichevole prima del debutto in B Interregionale, domenica 27 settembre alle ore 17 in casa contro l’Esperia Cagliari.

Campagna abbonamenti - Prosegue la campagna abbonamenti, quest’annocon il claim “La maglia vale di più”: già “staccate” oltre cento tessere nei primi tre giorni di vendita con fila al botteghino anche mercoledì sera prima dello scrimmage con Campus Piemonte. Biglietteria del Palazzetto aperta anche sabato 5 settembre dalle ore 17,30 alle 19,30, sabato 19 settembre dalle ore 17 alle 19. Sabato, in occasione della sfida contro Chiavari, si chiuderà la fase di prelazione per i vecchi abbonati.