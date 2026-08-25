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Comprensorio

25 agosto 2026

25 agosto 2026 Viarigi

Viarigi SaltinPiazza, un weekend con gli artisti di strada Il festival torna nel centro storico del borgo il 29 e 30 agosto

di Alessandro Anselmo

Viarigi protagonista del prossimo weekend con la 36ma edizione di SaltinPiazza, il festival di teatro di strada e circo contemporaneo più longevo del Piemonte.

Il 29 e 30 agosto il centro storico del borgo monferrino diventerà un teatro a cielo aperto in cui gli spettacoli, ispirati in gran parte al tema della fragilità, compongono un percorso artistico tra circo contemporaneo, teatro, danza, musica e performance ideato dal direttore artistico Milo Scotton.

Non un semplice cartellone di eventi, ma un progetto culturale nel quale compagnie italiane e internazionali, attraverso il circo contemporaneo, il teatro, la danza, la musica e la performance partecipativa, offriranno diverse interpretazioni del tema “Equilibri Invisibili: l’Arte della Fragilità”, filo conduttore dell’intera edizione.

Per due giorni il festival inviterà il pubblico a vivere Viarigi nella sua interezza, trasformando piazze, vicoli e luoghi simbolo del paese in scenari di incontro tra arte, comunità e territorio, valorizzando il patrimonio storico e paesaggistico attraverso il linguaggio universale dello spettacolo dal vivo.

«SaltinPiazza è molto più di un festival di teatro di strada – spiega la sindaca Francesca Ferraris -. È un progetto culturale che negli anni ha saputo crescere, coinvolgere la comunità e valorizzare il nostro territorio attraverso la forza dello spettacolo dal vivo».

L’esperienza del festival sarà arricchita anche dalla presenza di punti street food e dello stand gastronomico curato dalla Pro Loco Viarigi, pensati per accompagnare il pubblico durante le due giornate della manifestazione e favorire momenti di convivialità e socialità nel cuore del paese.

A inaugurare il Festival, come da tradizione, sarà come da tradizione l’appuntamento con “Cuntè Munfrà”

Venerdì 28 agosto, alle 21, sotto alla Torre dei Segnali, va in scena “Messieur, che figura!” del Teatro Tascabile di Bergamo. Ingresso gratuito.