22 luglio 2023

22 luglio 2023 Alessandria

Autismo e Tecnologie Digitali I vignerons monferrini alla serata benefica del Lions Club Trecento commensali nella piazza del Duomo di Alessandria

Un momento della serata benefica

di Chiara Cane

Ci sono anche i vini dei produttori monferrini soci del Consorzio di tutela Colline del Monferrato Casalese tra i sostenitori della serata benefica pro Autismo e Tecnologie Digitali promossa dai Lions Club Alessandria Host, Alessandria Marengo, Bosco Marengo Santa Croce e Bosco Marengo la Fraschetta con il Leo club di Alessandria e in collaborazione con l’Onav, svoltasi in piazza Duomo ad Alessandria mercoledì 19 luglio.

Complessivamente, i commensali sono stati 300 e, il ricavato dalla cena che, al netto delle portate sarà più cospicuo grazie ai vini offerti dai vignerons monferrini, andrà al sostegno del service. Nello specifico, i fondi raccolti dai club andranno per l’attivazione del progetto realizzato da Il Sole Dentro, Abilitando Onlus e Università del Piemonte Orientale con l’AIAS alessandrina partner.

Trattasi di un progetto pilota, che ha permesso a una ventina di ragazzi affetti da disturbi dello spettro autistico di frequentare, per tre mesi, un corso di informatica in vista di un possibile inserimento nel mondo del lavoro. Per i soggetti con disturbi dello spettro autistico, la tecnologia digitale può, infatti, essere di grande aiuto per lo sviluppo cognitivo, linguistico e sociale e può diventare un potente alleato per comunicare, imparare e interagire con nuove modalità.

Questi, i vignaioli monferrini che hanno co-sostenuto il progetto: Gaudio vini di Vignale Monferrato, Cinque Quinti di Cella Monte, Nazzari Franco di Ponzano Monferrato, Tenuta La Tenaglia di Serralunga di Crea, Cascina Montecchio di Ottiglio, Alemat di Ponzano Monferrato, Casalone Vini di Lu-Cuccaro Monferrato, Accornero Ermanno di Vignale Monferrato, Hic et Nunc di Vignale Monferrato, Castello d’Uviglie di Rosignano Monferrato, Agricola Bes di Treville, Flavio Rossotto di Frassinello, Oreste Buzio di Vignale Monferrato, Vi.Ca.Ra. di Rosignano Monferrato, La Scamuzza di Vignale Monferrato, Beccaria Davide di Ozzano Monferrato. La Ca’ Nova di Cella Monte. Tra i progetti sociali sostenuti dal Consorzio Colline del Monferrato Casalese, ogni anno si rinnova anche il Brindisi delle Feste al sostegno della Vitas-OdV di Casale Monferrato.

Nel frattempo, fervono i preparativi per la Festa del Vino organizzata dalla Città di Casale Monferrato alla quale i vignaioli del Consorzio parteciperanno in gran parte singolarmente, mentre a cura del Consorzio verrà rinnovato l’appuntamento di degustazione guidata dall’Ais con la messa a disposizione dei vini. Inoltre, è allo studio un nuovo convegno tecnico-scientifico da realizzarsi in collaborazione con il Centro Nazionale delle Doc Paolo Desana sui temi della viticoltura, da tenersi nell’ambito della Festa.