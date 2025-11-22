Articolo »

22 novembre 2025

22 novembre 2025 Casale Monferrato

A Casale Monferrato Progetto pilota a supporto delle cure specialistiche per minori con disabilità Collaborazione tra Città di Casale Monferrato, Asl Al e Anffas

di r.m.

Il Comune di Casale Monferrato, in sinergia con Asl Al e Anffas Onlus, ha definito un nuovo progetto pilota dedicato al supporto delle cure specialistiche per minori con disabilità.

L’iniziativa, che prenderà avvio in via sperimentale nel 2026, nasce per garantire alle famiglie la possibilità di accedere gratuitamente a interventi educativi e abilitativi.

Un avviamento per Anffas onlus, verso il riconoscimento come ente accreditato del territorio, con una presa in carico diretta dei soggetti interessati: il progetto nella fase sperimentale coinvolgerà oltre cinquanta minori del distretto dell’Asl, già seguiti dalla realtà casalese.

Questa nuova misura rappresenta la fase due di un percorso più ampio di sostegno ai caregiver, avviato nei mesi scorsi grazie alla creazione, presso Anffas, di uno sportello di consulenza e orientamento: lo sportello, finanziato inizialmente dalla Città di Casale Monferrato per la fase di avvio, passerà sotto la gestione diretta dell’Asl Al a partire da gennaio 2026.

«Si tratta di un passo importante per garantire continuità e accesso equo ai percorsi terapeutici dei nostri concittadini più giovani e delle loro famiglie», dichiara l’assessore alle Politiche Sociali Irene Caruso. «Lavorare insieme a realtà competenti e radicate come Anffas e in stretta collaborazione con Asl significa offrire risposte concrete e tempestive dove le esigenze sono più sensibili».

La Direzione Strategica Asl Al ha rilasciato la seguente dichiarazione: «Con questo progetto pilota compiamo un passo strategico nel rafforzare l’integrazione tra servizi sanitari e realtà del territorio. La collaborazione con Anffas, con la Città di Casale Monferrato e con l’assessorato regionale alla Sanità, ci permette di costruire un modello innovativo, basato su prossimità, qualità e continuità dell’assistenza, che potrà essere esteso anche ad altri distretti della nostra Azienda».

Così, in una nota, Anffas Casale Monferrato: «Per noi, famiglie e tecnici di Anffas, questo progetto è il riconoscimento di un lavoro che portiamo avanti con competenza, dedizione e passione da anni e che si caratterizza per la presa in carico globale dei nostri bambini; per questo ringraziamo di cuore tutta l’Asl e l’Amministrazione Comunale, che da sempre sono al nostro fianco, e in particolare l’Assessore Irene Caruso e il dottor Massimo D’Angelo, per questa opportunità«.

«Questo progetto pilota rappresenta un esempio concreto di come la sanità territoriale possa dialogare efficacemente con le associazioni del territorio per offrire risposte personalizzate e di alta qualità» sottolinea l’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte Federico Riboldi.

«Sono quindi particolarmente felice di questa importante iniziativa, perché favorisce l’accesso gratuito a percorsi educativi e abilitativi per i minori con disabilità e promuove la presa in carico diretta: è tramite queste sinergie che costruiremo una sanità sempre più vicina alle famiglie e inclusiva, rafforzando modelli innovativi e sostenibili».