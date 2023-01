Articolo »

Eccellenze monferrine Enrico Caprioglio: dal Sobrero allo studio dei meccanismi di networking dei sistemi complessi Dopo la laurea in fisica teorica allo University College of London Caprioglio ha conseguito il master presso l’Imperial College

Enrico Caprioglio, ex studente del Sobrero, vincitore del premio “I giovani e le scienze” edizione 2016, è attualmente dottorando in “Network Controllability” alla University of Sussex, dove, grazie alla borsa di studio offerta dall’azienda informatica Moogsoft, si occupa di vari problemi nel campo dei sistemi complessi (Complexity Science o Complex Networks) con l’obiettivo di esplorare nuove tecniche per il controllo dei network in diversi contesti, dalle neuroscienze all’epidemiologia.

Dopo la laurea in fisica teorica allo University College of London ha conseguito il master presso l’Imperial College, che lo ha avvicinato più nello specifico ai sistemi complessi: “La scienza dei sistemi complessi è un campo scientifico relativamente nuovo e, proprio per questo, è un settore in grande espansione. L’aspetto che mi interessa e appassiona di più è la natura profondamente interdisciplinare di questa branca del sapere finalizzata alla risoluzione di problemi del mondo reale. Quale consiglio rivolgerei a chi intende intraprendere il mio percorso? Lavorare a progetti, partecipare a fiere o altri eventi scientifici, ma soprattutto incontrare e conoscere altre persone che condividono i nostri stessi interessi. Al Sobrero ho partecipato a numerose attività extracurricolari che sono state altamente istruttive e mi hanno motivato a continuare a studiare e a lavorare a progetti di ricerca. Inoltre ho avuto la fortuna di collaborare con la professoressa Elisabetta Gaita per il concorso Fast (federazione associazioni scientifiche), che sostiene giovani talenti in ambito scientifico e tecnologico a livello nazionale ed internazionale. E soprattutto valorizzare le relazioni umane: ogni progetto a cui ho lavorato durante l’università è iniziato con una chiacchierata tra amici in un caffè o in un pub. Per iniziare a fare ricerca, studiare e ottenere buone valutazioni è importante, ma non tanto quanto essere motivati e divertirsi".