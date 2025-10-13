Articolo »

Cultura

13 ottobre 2025

13 ottobre 2025 Casale Monferrato

La “prima” ill 24 ottobre “Sleepy Hollow – Mysteri nella Notte” con Grand Guignol Al Teatro Municipale di Casale Monferrato

di Andrea Mombello

La Compagnia Grand Guignol de Milan, una delle sei realtà riconosciute al mondo del teatro Grand Guignol, presenta la sua nuova produzione: “Sleepy Hollow – Mysteri nella Notte”, scritto e diretto da Gianfilippo Maria Falsina Lamberti.

Il debutto nazionale è fissato per giovedì 24 ottobre alle ore 21 al Teatro Municipale di Casale Monferrato, per una serata che anticipa Halloween. “Sleepy Hollow – Mysteri nella Notte” svela il “dietro le quinte” del celebre racconto di Washington Irving, riportando alla luce i fatti e le leggende che l’autore raccolse durante il suo soggiorno a Tarry Town, quando – affascinato dai nomi incisi sulle lapidi del piccolo cimitero locale – iniziò a chiedersi chi fossero le persone sepolte sotto quelle pietre. Da quelle storie orali, dal confine incerto tra realtà e mito, nacque la leggenda del Cavaliere senzatesta.

Lo spettacolo si trasforma così in una riflessione filosofica sul senso della vita e della morte, con chiari rimandi a Nietzsche e alle tematiche fondamentali del gotico letterario e teatrale: la memoria, l’oblio, il doppio, l’eterno ritorno. Cast: Gianfilippo Maria Falsina Lamberti con Stefano Comotti – Francesco Cundò – Rachele Gatti – Mattia Maffezzoli. Luci e Musiche di Roberto Trombetta. Un’indagine teatrale dove la paura diventa linguaggio e l’ombra rivelazione. Biglietti vivaticket.com/it/ticket/sleepy-hollow-dietro-al-mistero/277444.