20 marzo 2025

20 marzo 2025 Torino

Cerimonia I giovani tennisti monferrini premiati a Palazzo Lascaris Tra loro la giovane promessa Cesare Cattaneo

di r.m.

Il presidente del Consiglio regionale, Davide Nicco, con la consigliera Silvia Raiteri e l’assessore regionale Federico Riboldi, hanno ricevuto a Palazzo Lascaris a Torino i presidenti del Circolo Tennis Cassine, Giorgio Travo e della Società canottieri di Casale Monferrato, Giuliano Cecchini.

Con la delegazione di Casale era presente la giovane promessa del tennis Cesare Cattaneo, trionfatore del Master finale Junior Next Gen Italia under 14, al quale è stato conferito l’attestato di ambasciatore del Consiglio regionale, per gli Stati generali prevenzione e benessere. La delegazione cassinese ha invece ritirato l’attestato attribuito a Francesco Pansecchi, campione italiano under 15.

«È con vero piacere – ha affermato il presidente Nicco - che abbiamo accolto nella sede istituzionale una delegazione che rappresentava promettenti società e atleti del tennis piemontese e italiano. Queste situazioni costituiscono un modello made in Piemonte che si afferma nello sport giovanile».

«Un plauso particolare ai Circoli che hanno formato – ha detto la consigliera Raiteri - questi ragazzi e che ogni anno si confermano realtà di rilievo nel panorama sportivo regionale. Una menzione alla Canottieri Casale, che ha conquistato il primo posto nel ranking Fitp dei circoli tennistici d’Italia».

«Il Circolo Tennis e la Società canottieri sono motivo di orgoglio e di soddisfazione per la nostra comunità. Complimenti ad atleti e dirigenti e a tutti coloro che, con impegno, hanno reso possibile raggiungere questi traguardi», dichiara l’assessore Federico Riboldi, già sindaco della Città di Casale Monferrato.