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10 ottobre 2026

10 ottobre 2026 Odalengo Piccolo

Domenica 11 ottobre C'è "Tufo & Tartufo" con "Camminare il Monferrato" Tanti appuntamenti a Odalengo Piccolo

di r.m.

Se l’autunno chiama, Odalengo Piccolo risponde e lo fa domenica 11 ottobre con una Fiera che, mai come in questa edizione, si arricchisce di un palinsesto di appuntamenti adatto a partecipanti di ogni età.

«L’obiettivo? Far conoscere il nostro territorio, le sue tradizioni e le sue tipicità». Così commenta il sindaco Mirella Panatero. Giunta alla sua 33° edizione, la Fiera “Tufo & Tartufo” è organizzata dal Comune di Odalengo Piccolo e sostenuta da Regione Piemonte. Come ogni anno saranno gli spazi di Piazza Piemonte e l’area circostante la Casa Comunale di Odalengo Piccolo. Qui la Fiera prenderà il via intorno alle 9 di domenica con l’apertura del mercatino enogastronomico. I visitatori potranno trovare tutto il giorno formaggi, vini, miele, ortaggi, salse, golosità dolciarie e di pasticceria e articoli decorativi, di regalistica e hobbistica e tanto altro ancora.

Dalle ore 10 in avanti, i più piccoli potranno partecipare collettivamente alla realizzazione guidata di un colorato murales per abbellire la casetta dell’acqua. Sempre in mattinata partirà il primo dei due appuntamenti (il secondo sarà nel pomeriggio) con la creatività autunnale ovvero l’organizzazione di un Laboratorio con i fiori denominato “Piccola ghirlanda d’Autunno” e a coordinarlo sarà l’esperta Allegra Consonni. Per partecipare è necessario prenotarsi anticipatamente in quanto i laboratori sono a numero chiuso chiamando il numero telefonico 333 2343341.

Gli amanti della mountain-bike potranno invece intraprendere una nuovissima escursione di difficoltà media denominata “An mes i bosc” (In mezzo ai boschi). L’iniziativa (info: tel. 333 2343341) è gratuita, include il ristoro finale e non prevede la necessità di iscrizione anticipata. Sempre nella mattinata e per tutta la giornata sarà visitabile l’esposizione di pittura “Acqua e Materia” con le opere dei locali artisti Piero Zannol e Claudia Geronzi.

La mattinata sarà da trascorrere in musica con il consueto accompagnamento della Banda della Collina che alternerà i propri brani agli interventi di autorità e alle curiosità presentate (dalle 11.30) dal consueto talk in piazza dal titolo “In attesa dei tartufi…” per scoprire le varie realtà e peculiarità presenti in Fiera. Con la Mostra di Tartufi, i pregiati “bianchi” verranno valutati dai giurati del Centro Studi sul Tartufo di.

Sulla base delle classifiche, si procederà quindi alla premiazione dei migliori tartufi con la proclamazione dei vincitori intorno alle 12.30. Per tutti i buongustai presenti non mancherà (dalle ore 12) il tradizionale Pranzo in Fiera con prenotazione ai numeri telefonici 0142 945020 e 3381060197. Inoltre è possibile gustare in Fiera specialità davvero peculiari fra le bancarelle come il Panino con Bollito, il Panino con Acciughe oppure gli Arrosticini.

Infine il pranzo è servito anche presso i Ristoranti di Odalengo Piccolo Serra e Tuais. L’animazione pomeridiana in Fiera è affidata alla musica itinerante e popolare della formazione A.t.pic Ensemble con i Fratelli Ochner che presenteranno “Ochner Cabaret” unendo giocoleria, clownerie, pupazzi e teatro di figura, equilibrismo su bidoni, magie comiche e di fuoco.

Alla fiera anche “Camminare il Monferrato”

In occasione della fiera “Tufo & Tartufo” di Odalengo Piccolo ci sarà l’appuntamento di “Camminare il Monferrato”. Domenica 11 ottobre la passeggiata partirà alle ore 15 da piazza Piemonte, davanti al Palazzo municipale, con ritrovo alle 14.45. Come sempre ad accogliere i partecipanti con parole di benvenuto, vi sarà la sindaca Mirella Panatero. Il percorso proposto si snoda su un itinerario ad anello sarà lungo circa 7 chilometri.

Dalla piazza si procederà verso la chiesetta della Madonna delle Vigne, immersa tra i filari di vite. Proseguendo in discesa si raggiunge la valle dove si svolta a sinistra. Il tratto di cammino successivo porta a raggiungere la zona della fontana Ollaro. Si proseguirà in salita fino alla Cascina Krylia, azienda orticola che adotta il metodo biologico.

Lasciata la cascina, si raggiungerà la base del colle con i ruderi della chiesa di Santo Spirito; dopo un breve tratto a ritroso, si imboccherà la strada sterrata per Case Marco e quindi si tornerà al punto di partenza. Al termine della camminata l’amministrazione comunale offrirà un momento di ristoro. Una guida abilitata accompagnerà l’escursione, illustrando le principali caratteristiche del luogo. Il servizio sarà svolto da Anna Maria Bruno.

La camminata è a partecipazione libera e gratuita. Solo in caso di mal tempo, per conferma, è possibile telefonare al numero 338-1653435.